習近平：全面落實二十大目標　發揚鬥爭精神增強鬥爭本領

新華社報道指，二十屆中共中央政治局25日（周二）就學習貫徹黨的二十大精神進行第一次集體學習。

總書記習近平在主持學習時強調，黨的二十大在政治上、理論上、實踐上取得了一系列重大成果，就新時代新征程黨和國家事業發展制定了大政方針和戰略部署，全黨要在全面學習、全面把握、全面落實上下功夫，堅定不移把黨的二十大提出的目標任務落到實處。



報道指，李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希表示，要堅決維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，維護以習近平為核心的黨中央權威和集中統一領導。要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，牢記「國之大者」，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。

習近平又強調，貫徹落實黨的二十大精神要有計劃、有部署，在把握總目標、總方向、總要求的前提下，對各項目標和任務進行細化，有針對性地拿出落實的具體方案，制定明確的時間表、施工圖，紮紮實實向前推進。

習近平又指出，政治局的同志們尤其要帶頭維護黨中央權威和集中統一領導，帶頭貫徹黨中央決策部署，帶頭顧全大局，在履行自身職責、抓好分管工作的同時，注意兼顧上下左右，加強協同配合。要發揚鬥爭精神，增強鬥爭本領，著力夯實防風險、迎挑戰、抗打壓的實力，勇於面對各種風險挑戰，勇於克服各種困難，堅定不移把黨中央決策部署落到實處。