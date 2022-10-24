習近平首席智囊：「兩個確立」是十八大以來最重要政治成果

中共中央24日（周一）舉行新聞發布會，介紹解讀二十大報告。被視為中共總書記習近平「首席智囊」的中央政策研究室主任江金權在介紹十八大以來的變革時表示，新時代十年取得了「兩個確立」的重大政治成果。

江金權稱，「兩個確立」是黨的十八大以來作出的重大政治抉擇，是新時代十年最重要的政治成果，也是取得偉大變革的根本原因，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。



江金權早前表示，十八大以來十年的偉大變革鞏固和完善了中國共產黨領導和社會主義制度，撥正和定準了黨和國家發展的航向，開闢了事業發展的嶄新局面，就其對黨和國家事業的影響而言，堪比遵義會議、黨的十一屆三中全會實現的歷史性轉折。（影片截圖）

江金權又表示，中國共產黨在革命性鍛造中更加堅強有力。經過十年來全面從嚴治黨實踐的錘煉，管黨治黨寬鬆軟狀況得到根本扭轉，黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患得到消除。

江金權又稱，維護國家安全能力顯著提高。十年來，我們貫徹總體國家安全觀，統籌發展和安全，完善國家安全體系，在原則問題上寸步不讓，有效應對外部勢力在台灣、香港、新疆、西藏、南海等方向的挑釁破壞，以堅定的意志品質維護國家主權、安全、發展利益，國家安全得到全面加強。

江金權介紹的其他具標誌性意義的變革包括實現全面建成小康社會目標、推進中國特色大國外交，令中國國際地位顯著提升等。