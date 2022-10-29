習近平率常委赴延安朝聖：整風運動實現黨的空前統一和團結

中共中央總書記、國家主席習近平27日帶領中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希前往陝西延安，瞻仰延安革命紀念地。

習近平強調，要弘揚偉大建黨精神，弘揚延安精神，堅定歷史自信，增強歷史主動，發揚鬥爭精神，為實現黨的二十大提出的目標任務而團結奮鬥。

習近平又提及延安整風運動，指黨通過延安整風，實現了黨的空前統一和團結。



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新華社報道指，在27日上午，習近平等來到位於延安城西北的楊家嶺革命舊址。1938年11月，中共中央機關由鳳凰山遷到楊家嶺。在楊家嶺期間，中共召開了第七次全國代表大會，開展了延安整風運動。

習近平表示，黨的七大在黨的歷史上具有重要里程碑意義，標誌著黨在政治上思想上組織上走向了成熟。在政治上，黨通過延安整風，使全黨團結在毛澤東的旗幟下，實現了黨的空前統一和團結。在思想上，黨確立了毛澤東思想在全黨的指導地位，把毛澤東思想寫入了黨章。在組織上，黨形成了一支高舉毛澤東旗幟的久經考驗的政治家集團。黨的七大在黨的歷史上具有極其重要的地位，為黨後來不斷從勝利走向勝利指明了正確方向、開闢了正確道路。

習近平強調，當年毛澤東等老一輩革命家在延安，住窯洞、吃粗糧、穿布衣，用「延安作風」打敗了「西安作風」。全黨要把老一輩革命家和共產黨人留下的光榮傳統和優良作風傳承好發揚好，勇於推進黨的自我革命，堅定不移推進全面從嚴治黨，始終保持黨的先進性和純潔性，確保黨始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心。

習近平又指出，在延安時期，黨以頑強的鬥爭精神和高超的鬥爭本領，有力開展了抗擊日本軍國主義侵略的鬥爭，有力領導和指揮了全國革命鬥爭。全黨要發揚鬥爭精神、提高鬥爭本領，堅決戰勝前進道路上的各種困難和挑戰，依靠頑強鬥爭打開事業發展新天地。

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「社會主義是拿命換來的」

此外，習近平26日至28日又到陝西延安市和河南安陽市的農村、學校、紅色教育基地、文物保護單位等進行考察。習近平強調，全面建設社會主義現代化國家，最艱巨最繁重的任務仍然在農村。要全面學習貫徹黨的二十大精神，堅持農業農村優先發展，發揚延安精神和紅旗渠精神，鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興，為實現農業農村現代化而不懈奮鬥。

報道指，習近平到河南安陽林州市紅旗渠紀念館考察。紅旗渠為人工引水渠，在60年代，當地人為解決靠天等雨的惡劣生存環境，在太行山腰修建了引漳入林水利工程，被稱為「人工天河」。

習近平在陝西省延安市、河南省安陽市考察。這是28日上午，習近平在安陽林州市實地察看紅旗渠分水閘運行情況。 （新華社）

習近平指出，紅旗渠記載了林縣人不認命、不服輸、敢於戰天鬥地的英雄氣概。要用紅旗渠精神教育人民特別是廣大青少年，社會主義是拼出來、幹出來、拿命換來的，不僅過去如此，新時代也是如此。沒有老一輩人拼命地幹，沒有他們付出的鮮血乃至生命，就沒有今天的幸福生活，我們要永遠銘記他們。