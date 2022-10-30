新任廣東省委書記黃坤明：縱深推進粵港澳大灣區

廣東全省傳達貫徹黨的二十大精神大會29日在廣州召開，新任廣東省委書記黃坤明表示，要結合廣東父老鄉親對美好生活的嚮往認真謀劃、推動落實，牢固樹立和踐行正確政績觀，切實在發展中保障和改善民生，紮實推進共同富裕，努力讓廣東父老鄉親生活步步高、喜洋洋。

黃坤明又表示，要縱深推進粵港澳大灣區。



中新社報道指，黃坤明強調，要牢牢把握以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的使命任務，進一步認清廣東所處的歷史方位、具備的條件基礎、肩負的歷史使命，探索全面建設社會主義現代化的廣東實踐。

他表示，要認真謀劃、紮實推動二十大戰略部署在廣東落地落實，奮力在全面建設社會主義現代化國家新征程中走在全國前列、創造新的輝煌。要結合總書記習近平賦予廣東的使命任務認真謀劃部署、推動落實，把高質量發展作為首要任務來抓，縱深推進粵港澳大灣區、深圳先行示範區和珠海橫琴、深圳前海、廣州南沙三大平台建設，大力發展實體經濟，更好推進廣東現代化建設。

同時，要深入推進科技創新強省、教育強省、人才強省建設，堅持全面依法治省、推進法治廣東建設，加強安全體系和安全能力建設，確保各項事業發展行穩致遠。

此外，要結合對省情市情縣情的新認識認真謀劃部署、推動落實，全面推進鄉村振興，促進區域協調發展。