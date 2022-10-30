新任廣東省委書記黃坤明：縱深推進粵港澳大灣區

撰文：朱加樟
出版：更新：

廣東全省傳達貫徹黨的二十大精神大會29日在廣州召開，新任廣東省委書記黃坤明表示，要結合廣東父老鄉親對美好生活的嚮往認真謀劃、推動落實，牢固樹立和踐行正確政績觀，切實在發展中保障和改善民生，紮實推進共同富裕，努力讓廣東父老鄉親生活步步高、喜洋洋。
黃坤明又表示，要縱深推進粵港澳大灣區。

中新社報道指，黃坤明強調，要牢牢把握以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的使命任務，進一步認清廣東所處的歷史方位、具備的條件基礎、肩負的歷史使命，探索全面建設社會主義現代化的廣東實踐。

他表示，要認真謀劃、紮實推動二十大戰略部署在廣東落地落實，奮力在全面建設社會主義現代化國家新征程中走在全國前列、創造新的輝煌。要結合總書記習近平賦予廣東的使命任務認真謀劃部署、推動落實，把高質量發展作為首要任務來抓，縱深推進粵港澳大灣區、深圳先行示範區和珠海橫琴、深圳前海、廣州南沙三大平台建設，大力發展實體經濟，更好推進廣東現代化建設。

同時，要深入推進科技創新強省、教育強省、人才強省建設，堅持全面依法治省、推進法治廣東建設，加強安全體系和安全能力建設，確保各項事業發展行穩致遠。

此外，要結合對省情市情縣情的新認識認真謀劃部署、推動落實，全面推進鄉村振興，促進區域協調發展。

接替陳文清　政法委秘書長陳一新擔任國家安全部部長原中宣部長黃坤明南下接任廣東省委書記　用人思路打破慣例引關注接替郭聲琨　國安部長陳文清任中央政法委書記
黃坤明
廣東
中共二十大