接替郭聲琨　國安部長陳文清任中央政法委書記

據中共中央政法委員會官方新聞網站28日消息，現任中央政治局委員、中央書記處書記、國家安全部部長陳文清已接替郭聲琨，任中央政法委員會書記。



中央政法委員會涵蓋公安、法院、檢察、國安、司法等系統，被喻為「刀把子」。62歲的陳文清曾任四川省國家安全廳廳長、省檢察院檢察長。2006年，他調往福建任省紀委書記、省委副書記，2021年升任中紀委副書記，後來擔任國家安全部部長、中央國家安全委員會辦公室常務副主任等職務。

香港爆發反修例風波之後，中央政法委書記、公安部長同時擔任中央港澳工作領導小組副組長。

陳文清在2020年5月時曾主持召開國家安全部黨委會議，表示「港版國安法」立法是充分體現黨中央維護國家安全的堅強意志和堅定決心，充分體現黨中央對香港整體利益和香港同胞根本福祉的堅決維護和最大關切，釋放了國家安全底線不容觸碰的強烈信號，對確保「一國兩制」事業行穩致遠具有重要現實意義和深遠歷史意義。

會議又指，國家安全屬於中央事權，中央對維護國家安全負有最大和最終責任。全國人大作出的決定，是最高國家權力機關的決定。有關維護國家安全的法律制度和執行機制建立後，懲治的是極少數嚴重危害國家安全的組織和個人，保護的是廣大香港市民的權利和自由。