梨泰院人踩人｜事發地酒吧仍蹦迪　中國留學生：因無訊號不知出事

韓國首爾梨泰院上周六（29日）晚間發生人踩人事件。周日（30日），在韓國就讀的中國學生北北向內地傳媒表示，她所在的留學生群裏，從昨天晚上開始就有徹夜尋人的訊息。



10月30日，內媒採訪到在韓國就讀的中國學生北北和茶茶，她們表示，她們原本計劃29日去參加弘大的萬聖節鬼怪cosplay快閃活動，30日去梨泰院參加活動，沒想到竟發生這樣的悲劇。她們表示，當晚去梨泰院的年輕人，大部分是高中生和大學生，她們學校的留學生群組也有人在尋找失蹤者，目前尚不知是否找到。

她們表示，韓國的年輕人很喜歡過萬聖節，每年的活動都特別盛大，今年更甚。有一個樂園的萬聖節活動從9月就開始進行宣傳預熱，而且公認這一段時間一直都有活動，但是活動的最高潮還是在29日和30日兩天。因為這不僅是萬聖夜，而且還是周末，所以在首爾很多區域都有各種各樣的慶祝活動。

北北和茶茶於昨日跟朋友一起去弘大活動現場，因為在弘大有一個「殭屍」主題的快閃活動，有舞台以及花車巡遊等。晚上6點左右，北北和茶茶抵達了活動現場。弘大的街道相對來說比較寬敞，而且活動方還專門聘請了保安維持秩序，因此整體的秩序不錯，北北和茶茶玩到8、9點就回到了家。

梨泰院萬聖活動現場。（封面新聞）

剛剛到家，兩人就接到了朋友的短訊，詢問她們在不在梨泰院：「我跟她說不在，然後我朋友說，『幸好，因為梨泰院那邊出事了』。於是我們就上網查了一下情況，發現，天吶，太誇張了！當時就還是很害怕。」

而北北和茶茶原本計劃10月30日到梨泰院玩耍：「梨泰院那邊酒吧比較多，一些酒吧也會單獨舉辦萬聖節的活動。去年萬聖節有禁令，但是還是有人去那邊參加活動。我們原本計劃星期天晚上去的。」

今年由於萬聖節的活動特別盛大，此外，也是疫情以來第一次取消了口罩令，韓國各地的很多年輕人都到了首爾參加活動，因此人較以往更多。北北和茶茶的同學10月29日晚也去了梨泰院，不過走到街口，看到人山人海的景象就立刻離開了。

梨泰院位於首爾龍山區南山東麓，屬於著名商圈，雖然並不位於市中心，但是交通方便，有很多的餐廳、酒吧。

由於在南山周邊，梨泰院整個區域的地勢並不平坦，小巷子特別多，坡也很陡，走起來不方便。茶茶告訴記者：「那邊的每一條小巷子都很陡，很難走。冬天下雪的時候，沒有人擠，都會因為坡太陡發生摔倒的情況。而且那裡平時人也很多，週末的時候好多年輕人都會去那邊玩，很早就會有人去酒吧門口排隊。」

由於餐飲、酒吧和娛樂設施比較多，因此梨泰院一直都是被視作首爾比較複雜的一個區域。在慘劇發生之後，有消息稱，當時在梨泰院街邊有人發放的糖果里摻雜了致幻劑。

梨泰院萬聖節期間人潮攢動。（封面新聞）

對此，北北表示，「之前沒有聽說過，但是今年陸陸續續有韓國朋友提醒我們，在梨泰院街上不要隨便吃陌生人派發的糖果」，又指翻看社交網站時曾看到，有人吃了那邊的糖後，一整天都暈，意識不太清晰。

北北也在社交媒體上看到一個影片，是梨泰院事故發生時，一邊是施救人員在給受害者們做人工呼吸，一邊是另外一群人還在蹦迪。這個影片引發了巨大的爭議，北北說，據她所了解的情況是，在酒吧蹦迪的一個女孩表示，當時在酒吧里完全沒有訊號，大家根本不知道發生了甚麼，後來得知出事之後，就立刻停止娛樂了。

校友群組仍在尋失蹤者

踩踏事故的相關消息傳回國內後，北北和茶茶的家人連夜給她們打了電話，她們各自在韓國的同學和朋友也都在朋友圈報了平安。目前北北和茶茶所認識的朋友和同學都很好，但是在學校的留學生微信群里，的確從昨天晚上開始就有徹夜尋人的訊息，還不知道最終找到沒有。據她們了解，包括中央大學、慶熙大學等學校，都存在家屬尋人的情況。

據極目新聞，《韓民族日報》10月30日報道，截至30日下午5點，首爾市政府表示，龍山區漢南洞社區服務中心共收到4024份梨泰院踩踏事故失蹤人員報告。

「我今天是硬生生地看著遇難的中國公民人數從1個變成4個，心里難受極了。一是我跟他們的年齡相近，此外我自己平時也喜歡出去玩。」北北這樣說道，「而且好多社交媒體上都有尋人的消息，我還看到一個網誌作者講述她昨天在梨泰院的情況，是被人從人群里拔出來的，腿上、身上全是重壓過後的淤青，特別可怕。」

北北說：「我所在的大學距離梨泰院只有10分鐘的車程，我今天出去了一趟，坐計程車回家的時候在路上睡着了。突然，我聽到GPS的導航傳來聲音，前方封路，我心里咯噔一下，條件反射地醒來了，趕快往車窗外看了看，是不是計程車來到了梨泰院。」​​​​