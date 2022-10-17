在韓中國留學生十一國慶用五星紅旗擦鞋　大學怒斥反華勒令退學

日前韓國社交平台出現一張來自韓國湖南大學的簡體中文處分公告，校方稱已將一名反華的學生退學，韓國媒體其後證實涉事學生來自中國。

公告中稱「韓國支持一個中國原則」，該學生的反華言行擾亂秩序，引起公憤，因此將其退學處理。該公告在中國內地和韓國網絡引發熱議。



16日在網上流傳的由韓國湖南大學國際學部發出的處分公告。（網絡圖片）

16日，一份由韓國湖南大學國際交流處發佈的簡體中文處分公告在網絡流傳。公告中稱，該校一名男學生在10月1日晚10點左右與室友發生口角衝突，嚴重影響宿舍和諧。據學校調查了解，該男生在當天下午4時使用手機打開青天白日滿地紅旗圖片並播放《中華民國頌》，之後亦在微信朋友圈公然評論反華言論。

同日傍晚6點30分，該學生更故意用五星紅旗擦自己的鞋，並揚言紙巾是用來擦身體的，懶得用紙「只能用國旗擦鞋」。校方稱，該學生一系列反華不良言論令室友感到強烈不適與憤怒。

公告指責該學生的反華行為嚴重擾亂留學生生活秩序，引起公憤，且多次違反學校留學生宿舍管理條例，不僅不反省和彌補錯誤，更造成嚴重不良影響。因此經校方商議對該學生退學處理，並希望學校全體學生引以為戒。

事件發生時正值中國國慶，且今年正值中韓兩國建交30週年，校方在公告中亦強調「韓國支持一個中國原則」。

中文公告引中韓網友熱議 校方：中國教授撰寫

該公告在韓國及中國網絡上引起部分網友關注。有中國網友稱「這是中國的湖南大學還是韓國的？」，「校方維護一個中國的原則值得稱讚」。也有中國網友和韓國網友發出同樣的疑問，「為何韓國的大學會用中文發通告？」。部分韓國網友也表示理解稱「韓國湖南大學是中國留學生比重高的學校，也只能這麼處理。」由於公告並未標明該學生國籍，因此部分網民謠傳涉事學生是台灣學生。

位於韓國光州廣域市的韓國湖南大學。（學校網站）

面對網絡上的熱議，校方向韓國媒體New1回應稱，該學生是今年9月入學的中國留學生。在入學短短四十幾日中不斷發表反華言論，與校內其他中國留學生發生爭執。除此之外，還在宿舍飲酒嘔吐，引發混亂，甚至引起警察出動。其他中國留學生因無法與該學生一起生活學習，已向校方多次集體抗議。

針對「中文公告」和公告對「一中原則」的支持，校方相關人員解釋，該公告由中國教授撰寫，又稱教授希望學生們專注學習，而不是政治話題。

在韓外國留學生 中國人佔近半

學校網頁顯示，韓國湖南大學是一所位於韓國光州廣域市的綜合大學，在2001年被評為韓國「最優秀大學」之一，並獲中國教育部認可。

根據韓國出入境管理處規定，在韓國終止學業的留學生需於14日之內離開。校方稱該學生在13日已於仁川機場離境。

另據韓國教育部2021年12月發佈的《2021年度國內（韓國）高等教育機關外國人留學生統計》數據顯示，自2017年至2021年在韓中國留學生一直維持在6萬5千名以上，佔外國留學生總數近半。韓國湖南大學中國學生人數有807名，在韓國屬於中國留學生人數較多的學校之一。