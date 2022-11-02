內地放寬防疫政策？　安徽合肥：乘飛機出行不再查驗核酸證明

官媒《央廣網》報道，安徽合肥新橋機場發布最新出港要求，表明經機場離肥旅客不再需要查驗核酸檢測陰性證明。



圖為今年4月合肥開展靜態管理模擬「實戰」。（新華社）

合肥新橋機場發布通知指，鑑於合肥市已無社會面新增個案，據國務院聯防聯控機制相關規定，自10月31日起，自新橋機場乘坐飛機離肥旅客，合肥新橋機場不再查驗核酸檢測陰性證明，但繼續查驗安康碼和行程碼。

不過，合肥新橋機場提醒，儘管合肥出港不查核酸報告，但有些目的地機場仍需查驗，呼籲出港旅客做好相應準備。

此外，多間內媒較早前報道指，廣西桂東鐵路坐火車不再查驗核算證明，但發布消息的「桂東鐵路微信公眾號」很快便刪除了相關內容。《第一財經》報道稱，曾致電桂東鐵路管轄的梧州火車站查詢，獲對方回覆指「目前鐵路方面沒有提供核酸證明要求，具體還需要諮詢出發地和目的地的防疫部門。」

值得注意的是，國務院聯防聯控機制今年9月8日表示，為確保中秋、國慶前後不發生本土規模性疫情，旅客需持有48小時內核酸檢測陰性證明乘坐飛機、高鐵、列車、跨省長途客運汽車、跨省客運船舶等交通工具。國慶假期及前後的防控措施執行時間為2022年9月10日起到10月31日止，後續將根據疫情形勢和防控工作需要，進一步優化完善相關措施。