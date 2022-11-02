蘭州男童煤氣中毒亡　救護車1小時未到　網民質疑防疫過度釀慘劇

有內地網民昨晚（1日）發文稱，甘肅蘭州一名3歲男童在家中死亡，其母暈厥。男童父親曾撥打緊急救助電話（內地為120）惟無人響應，且男童居住小區因疫情防控拒絕放行，最終導致男童耽誤救治不幸身亡。

對此，蘭州市警方通報稱，經調查和死者血液鑑定，為使用液化氣不當，造成一氧化碳中毒死亡，但並未提及死亡是否涉及耽誤救治。網民嘆，該男童在疫情下的三年度過一生，要求官方徹查事件。



事發於蘭州市七里河區某小區，據男童父親稱，昨日中午12時40分許曾向社區求救，但無人幫忙。將孩子抱到小區門口時，又因疫情防控不予放行。他說，「到小區門口時，工作人員不放行。周邊就有他們的車，也沒有幫忙送送孩子。」

此外，男童父親還曾打電話和發消息求助，但社區電話無人接聽，微信群組中也只有鄰居幫忙。有小區居民稱，自己於13時20分許撥打120，雖電話中說「馬上來」，但卻一小時後才姍姍來遲。同時現場亦有警察幫忙撥打120。

最終，男童父親自行打開小區防疫閘口，搭的士將男童及母親送院，但男童在送院前就已無生命跡象。有事發時影片顯示，男童被放在一輛三輪車後面，幾名老人曾試圖為他做心肺復蘇。

昨晚，蘭州公安七里河分局對事件發布通報稱，蘭州市公安局當日13時43分接獲群眾求助，稱有2人在七里河區上西園家中昏倒，其中1名兒童已無呼吸。接報後派警到場處置，於13時57分將2人送往醫院救治。其中兒童搶救無效死亡，1人在醫院接受治療，生命體徵平穩。經走訪調查、現場勘查及死者血液檢驗鑑定，為使用液化氣灶不當，造成一氧化碳中毒死亡。

事件在網絡中引發廣泛關注，有自稱是當地居民的網民稱，「救護車三個小時才到」，「閘口不讓出，110、120、社區電話打不通」。亦有網民質疑，男童死亡是否因防疫過當耽誤治療，「防疫究竟是在保護生命，還是扼殺生命」，並抨擊「所有環節中見死不救的都是劊子手」。還網民稱，「疫情三年，就是他的一生」，希望官方能夠徹查此事。

另外，蘭州市近期每天新增本土確診人數都維持在數十宗，據蘭州官方消息，七里河區是疫情重點區域，11月1日該地新增無症狀感染者29宗。