河南平頂山凌晨傳多聲巨響　居民被「炸醒」　當局初判為音爆

河南平頂山周四（3日）凌晨傳出巨響，不少民眾在睡夢中被「炸醒」，並引發多重猜測。

當地應急部門同日上午回應指，未有接到生產安全事故和自然災害事件的相關報告，原因初步判定為「音爆」。



綜合內媒報道，3日凌晨0時7分左右，河南平頂山先後傳出兩聲巨響，不少人從睡夢中驚醒，亦有人因感到明顯震動而下樓「避難」。對於巨響傳出的原因，當地居民眾說紛紜，有人猜測是工廠爆炸，也有人說是放炮仗。

除了平頂山市區之外，平頂山葉縣、許昌市、許昌市鄢陵縣、許昌市襄縣、焦作市等多地網民亦紛紛表示聽到巨響。還有網民稱，伴隨巨響，曾看見飛機飛過。

對此，平頂山應急管理局3日上午發布情況說明指，截至目前，平頂山市安全生產形勢穩定，經排查，未接到生產安全事故和自然災害事件的相關報告，原因初步判定為音爆。

據了解，音爆亦稱「轟聲」，是指飛行器在超聲速飛行時產生的衝擊波傳到地面形成的爆炸聲。當飛機以超過音速的速度飛行，飛機所發出的聲音的密度波無法跑在飛機前方，所以就全部疊在機身後方，形成了圓錐形狀的音錐，當這種爆震波傳到地面時，在聽覺上就會形成一聲轟然巨響的音爆。