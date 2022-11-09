白宮延長中國涉軍企業投資禁令　外交部：出於政治目的，堅決反對

白宮宣布美國總統拜登（Joe Biden）再度延長前特朗普政府頒布的對華禁令，禁止美國人投資與中國軍方關聯企業，新的行政命令預計周六生效。



中國外交部發言人趙立堅回應稱，美方延續上屆政府的錯誤做法，是出於政治目的，嚴重破壞正常的市場規則和秩序，中方對此堅決反對。



11月9日，中國外交部例行記者會上有記者提問，據美國白宮宣佈，鑑於中國軍工複合體對美國的國家安全、外交政策和經濟構成重大威脅，決定延續實施特朗普（Donald Trump，又譯川普）時期頒布的對華禁令，禁止美國人投資與中國軍方有關聯的中國公司。

趙立堅回應稱，美方延續上屆政府的錯誤做法，出於政治目的實施針對所謂中國「涉軍企業」的投資禁令，完全無視事實和相關公司的實際情況，嚴重破壞正常的市場規則和秩序，不僅損害中國企業的合法權益，也傷害包括美國投資者在內的全球投資者的利益，中方對此堅決反對。

趙立堅強調，美方應該尊重法治、尊重市場，糾正錯誤，停止採取損害全球金融市場秩序、投資者合法權益的行徑。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益，堅決支援中國企業依法維護自身利益。