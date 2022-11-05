朝鮮促美韓停止軍演　中國外交部：制裁施壓無助半島問題政治解決

朝鮮接連2天發射導彈後，朝鮮外務省發言人11月4日發表聲明稱，朝方早已明確警告，如果美國不想見到危害自身安保利益的嚴重事態發生，必須立即停止聯合空中演習「警戒風暴」（Vigilant Storm）。



根據朝中社，朝鮮外務省發言人稱，華府迴避朝鮮與區內國家的要求，以所謂「遏制並回應莫須有的挑釁」為由強行啟動聯合空中侵略演習，朝方強烈譴責和反對美國不負責任的魯莽行為。

朝鮮外務省發言人稱，這些行為是對主權國家安全的嚴重侵害、對國際社會渴望朝鮮半島和地區實現和平穩定的無恥挑戰。

發言人還說，美國極端的軍事對抗狂瀾超越朝鮮半島範圍，對整個東北亞安全環境亦產生巨大的消極影響。

中國外交部：制裁施壓無助半島問題政治解決

中國外交部發言人趙立堅11月4日主持例行記者會時也談及朝鮮半島局勢升溫的問題。趙立堅稱，制裁施壓無助於推動半島問題政治解決進程，通過有意義的對話均衡解決各方合理關切才是正確之道。

趙立堅還說：「我們希望有關各方正視半島局勢發展至今的根源和脈絡，為重啟對話、維護地區穩定多發揮建設性作用。」

當被問及朝鮮本周開始發射導彈以來中方是否有與其溝通，趙立堅僅稱中國和朝鮮的外交渠道是暢通，但未有透露具體情況。