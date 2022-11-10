疫情｜粵全省昨增本土3007宗　廣州市佔2853宗　今日8區全面停課

據國家衛健委通報，截至昨日（9日）24時，廣東全省新增確診病例500宗，無症狀感染病例2507宗。廣州市本土新增2853宗，今日8區中小學、幼稚園全面停課。



廣東省昨日新增本土確診病例500宗，包括廣州市423宗，汕頭27宗，茂名32宗，清遠13宗，潮州2宗，肇慶、佛山、東莞各1宗。其中有300宗為無症狀轉確診病例，無死亡病例。

同日全省本土無症狀感染病例2507宗，廣州2430宗，深圳2宗，汕頭8宗，佛山5宗，梅州18宗，東莞17宗，江門1宗，茂名19宗，清遠6宗，潮州1宗。

從11月1日至9日數據，廣州每日本土感染者數量持續走高，9天累計新增個案已破萬。廣州市昨日新增番禺、荔灣兩區「靜默」管控至11月13日24時，嚴格控制人員流動，全區全員展開核酸檢測。

海珠區已封控5日，昨日廣州市疫情防控發佈會介紹，海珠區新增感染者仍處於高位，邊緣地區存在疫情外滲風險，管控區內工作人員將挨家挨戶上門排查，「核酸排查必須過篩子，不能有遺漏，否則將前功盡棄。」

廣州市海珠區封控管理精準到該地每個小區每棟樓。（網絡資料圖）

另外，廣州教育局決定將於今日（10日）起，全市除南沙區、從化區、增城區外，中小學、幼稚園、教育機構等全面暫停線下教學，開展線上教學；住宿高中、大學實施全封閉管理。