疫情｜內地昨增過萬宗本土個案　廣東省達逾3000宗佔最多

昨日（10日）內地新增10535宗本土新冠肺炎個案，分別為1150宗確診個案和9385宗無症狀感染者。其中廣東省佔最多，達3007宗，分別有546宗確診個案和2461宗無症狀感染者。



昨日0至24時，廣東全省新增289宗本土確診病例，包括廣州225宗，深圳3宗，汕頭13宗，惠州2宗，東莞2宗，中山2宗，陽江1宗，茂名23宗，清遠18宗；新增2461宗本土無症狀感染者，包括廣州2358宗，深圳1宗，汕頭5宗，佛山11宗，梅州23宗，惠州2宗，汕尾2宗，東莞29宗，茂名21宗，清遠4宗，揭陽5宗；另有257宗本土無症狀轉確診病例，其中廣州241宗，汕頭11宗，韶關1宗，茂名3宗，潮州1宗。另外，全省新增21宗境外輸入確診病例，20宗境外輸入無症狀感染者，另有2宗境外輸入無症狀感染者轉確診病例。

截至昨日24時，全省累計報告42318宗新冠肺炎陽性感染者（境外輸入14376宗），其中確診病例15348宗（境外輸入5976宗），無症狀感染者26970宗（境外輸入8400宗）。

而據國家衛健委數據，截至昨日24時，內地報告本土確診病例1150宗，除廣東外，還包括河南124宗，重慶114宗，內蒙古98宗，北京64宗，山西53宗，四川41宗，新疆30宗，甘肅15宗，雲南14宗，黑龍江9宗，湖南8宗，青海8宗，遼寧5宗，山東5宗，陝西5宗，天津2宗，江蘇2宗，貴州2宗，河北1宗，浙江1宗，安徽1宗，江西1宗，湖北1宗。另有59宗境外輸入病例。無新增死亡病例。

同日報告本土無症狀感染病例9385宗，除廣東外，還包括河南2881宗，內蒙古1113宗，重慶669宗，新疆638宗，黑龍江251宗，甘肅221宗，山西183宗，青海158宗，雲南106宗，山東104宗，湖北99宗，河北95宗，四川70宗，湖南69宗，北京54宗，安徽36宗，天津35宗，福建28宗，陝西17宗，遼寧14宗，浙江13宗，西藏13宗，江蘇12宗，廣西12宗，江西9宗，寧夏7宗，貴州6宗，吉林5宗，上海4宗，海南2宗。另有135宗境外輸入無症狀感染病例。

截至昨日24時，內地有確診病例9915宗，累計死亡病例5226宗，累計報告確診病例268753宗。