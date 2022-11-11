「疫情就是命令」甘肅學生隔離期間下樓遭開除　當局責令撤銷處分

甘肅酒泉兩名學生因居家隔離期間下樓活動，遭到學校作出開除學籍、留校察看半年的處分，事件引發廣泛熱議，有網民更稱，「這學生心裡估計埋下run的種子了。」

周三（9日），當地教育局對此發布通告指，學校的處分決定不當，已責令撤銷。



甘肅酒泉兩名學生因居家隔離期間下樓活動，遭到學校作出開除學籍、留校察看半年的處分。（微博）

上述兩名學生是酒泉市肅州中學的高三學生，據校方發出的處分決定顯示，他們在居家隔離期間不服從屬地疫情管理規定下樓活動，行為給防疫工作帶來嚴重安全風險，故決定給予他們開除學籍、留校觀察看半年的紀律處分。

校方又稱，「生命重於泰山，疫情就是命令，防控就是責任。極個別同學置疫情防控的要求於不顧，給社會帶來了嚴重的安全隱患。希望同學們引以為戒，切實樹牢『每個人是自己健康的第一責任人』的理念，認真遵守疫情防控的各項規定和要求。」

上述處分決定引發網民熱議：

「我要是家長，趁這個機會留學吧。」



「防疫法與教育法有衝突嗎？不太明白。」



「這兩位學生肯定沒後台，學校是最勢利的地方，撿著軟的往死捏。」



「不聽話的篩除了，只剩下聽話的。」



「隨便一句話就決定了兩個孩子的一生。」



肅州區教育局發布通告指，已責令肅州中學撤銷此處分決定。（肅州教育微信公眾號）

針對處分決定，酒泉市肅州區教育局發布通告指，認為肅州中學作出的開除學籍的處分決定不當，已責令肅州中學撤銷此處分決定，並對兩名學生進行批評教育。

通告又稱，將深刻汲取教訓，引以為戒，進一步加強對學校的管理指導，堅持依法依規開展疫情防控工作。