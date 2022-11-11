珠海航展｜大型空間雷達SLC-18首公布　可監控追蹤低軌衛星

第十四屆中國航展在珠海國際航展中心舉行，會場中，中國電科14所首次展出一款大型監控空中目標的雷達SLC-18，其高度超過十米，可監控追蹤低軌衛星，堪稱今屆航展的「雷達之最」。



中電國睿副總經理孫磊介紹道，SLC-18為P波段固態有源相控陣雷達，主要用於執行空間目標監視任務，能夠對低軌衛星等空間目標進行搜索捕獲、跟蹤測量、軌道計算和編目預報，並獲取多目標跟蹤測量數據。

據他表示，通常各國敏感裝備的機動和部署都有意避開衛星的過境時間，或以反制措施干擾衛星信號，以防備別國衛星窺探，但這些都建立在知道衛星過境時間的這一基礎上。以往，只有軍事強國才有技術實力和經濟、工業基礎去進行空間目標監視，常規發展中國家很難有這樣的能力，難以獨立承擔的多數發展中國家只能依靠向發達國家購買在軌衛星數據，除成本昂貴外，也很難獲得第一手信息。

近年，美國持續推進近地軌道偵察衛星星座，如五角大樓提出的NDSA「國防空間架構分層軌道衛星星座」，便包括運行在不同軌道上的大批衛星。未來5年內，美軍還計劃發射多達100顆該系列衛星。為應對這些不斷發射的低軌衛星所帶來的新挑戰，對太空的監測系統就必須具備快速監測、識別的能力。

孫磊指，SLC-18可以遠距離發現衛星，並能夠對衛星進行定軌、編目，形成雷達數據庫，從而引導其他裝備進行相應的反應，同時也將衛星數據發送到指揮中心協助做出決策。同時，其利用比較經濟化的地基空間目標監視，能服務一帶一路國家，提供針對低軌衛星的態勢感知能力，起到均衡戰場態勢的作用。