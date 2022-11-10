珠海航展｜酷似韓星宋慧喬　陸軍直-20高顏值女飛行員亮相解說

珠海航展開幕首日（8日），解放军陸軍空中突擊旅「直-8L」、「直-10」、「直-20」3機型首次現身表演。昨日（9日）在直升機靜態展區，陸軍直-20女飛行員徐楓燦亮相解說。外貌酷似韓星宋慧喬的她，獲網友大讚「實力與顏值並存」。



現場影片顯示，畫面中徐楓燦身著飛行服，高挑修長的身形格外矚目。現場觀眾與她熱情打招呼，她亦露出笑容大方合照，向觀眾揮手致謝。影片在網絡圈粉無數，網民紛紛讚稱「比女明星好看」，「這才是應該追的星」，「巾幗不讓鬚眉」。

珠海航展，陸軍直-20女飛行員徐楓燦亮相解說。外貌酷似韓星宋慧喬的她，獲網友大讚「實力與顏值並存」。（網絡截圖）

公開資料顯示，徐楓燦出生於1999年，2017年至2021年就讀於陸軍航空兵學院，連續兩年被評為優秀學員。她是中國陸軍首批自主培養的十名女飛行員之一，也是陸軍首個初放單飛的女飛行員。目前在解放軍第75集團軍某空旅任飛行員。

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其實內地公眾對徐楓燦並不陌生，出生於浙江金華的徐楓燦，今年她的故事就曾出現在浙江省高考作文題目中。2021年6月內地雜誌《新青年》第184期對她曾做「畢業季」報道，「陸軍航空兵學院飛行學員徐楓燦帶你坐上直升機俯瞰壯美山河。」

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解放軍陸軍本次珠海航展首次派出「直-8L」、「直-10」、「直-20」3機型展示陸軍飛行實力。除首日飛行表演外，還有靜態展示，讓現場軍迷大飽眼福。