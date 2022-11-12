疫情｜本土個案連續兩日破萬廣東續佔最多　官媒：優化防控非躺平

昨日（11日）內地新增11803宗本土新冠肺炎個案，為連續兩日破萬，分別為1452宗確診個案和10531宗無症狀感染者。其中廣東省佔最多，達3756宗，分別有760宗確診個案和2996宗無症狀感染者。



昨日0至24時，廣東全省新增323宗本土確診病例，包括廣州259宗、深圳2宗、汕頭10宗、佛山1宗、韶關1宗、惠州2宗、東莞1宗、茂名29宗、肇慶1宗、清遠17宗；新增2996宗本土無症狀感染者，包括廣州2921宗、深圳5宗、珠海1宗、汕頭5宗、佛山10宗、梅州16宗、惠州2宗、東莞16宗、中山2宗、茂名12宗、清遠6宗；另有437宗本土無症狀轉確診病例，其中廣州435宗、茂名2宗。另外，全省新增9宗境外輸入確診病例，15宗境外輸入無症狀感染者，另有2宗境外輸入無症狀感染者轉確診病例。

截至昨日24時，廣東省累計報告新冠肺炎陽性感染者45661宗（境外輸入14400宗），其中確診病例16117宗（境外輸入5985宗），無症狀感染者29544宗（境外輸入8415宗）。

而據國家衛健委數據，截至昨日24時，內地報告本土確診病例1452宗，除廣東外，還包括重慶160宗，河南107宗，內蒙古88宗，山西75宗，北京68宗，四川49宗，新疆25宗，浙江22宗，陝西14宗，安徽13宗，黑龍江9宗，雲南9宗，山東8宗，青海8宗，遼寧7宗，江蘇7宗，湖南5宗，天津4宗，福建4宗，貴州4宗，甘肅3宗，湖北1宗，廣西1宗，西藏1宗。另有52宗境外輸入病例。無新增死亡病例。

同日報告本土無症狀感染病例10351宗，除廣東外，還包括河南2057宗，內蒙古1190宗，重慶1081宗，新疆693宗，甘肅368宗，青海354宗，河北327宗，黑龍江245宗，山西172宗，山東139宗，安徽118宗，四川103宗，湖北99宗，雲南73宗，湖南54宗，天津53宗，北京48宗，浙江32宗，福建25宗，遼寧22宗，陝西18宗，江蘇17宗，廣西13宗，貴州12宗，江西11宗，上海9宗，西藏9宗，寧夏9宗，吉林3宗，海南1宗。另有95宗境外輸入無症狀感染病例。

截至昨日24時，內地有確診病例10919宗，累計死亡病例5226宗，累計報告確診病例270257宗。

當局昨日公佈二十條措施，包括將風險區調整為「高、低」兩類，糾正「一天兩檢」、「一天三檢」等不科學做法。圖為貴陽市雲岩區一居民小區疫情防控點。（新華社）

官媒：扎實落實二十條 優化防控措施不是放鬆防控

昨日，國務院聯防聯控機制公佈進一步優化疫情防控的二十條措施，要求科學精準做好防控工作。對此，新華社發表時事評論，指二十條優化措施充分彰顯了三個「堅定不移」。自疫情以來，中國正是由於堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，有效應對了全球多輪疫情衝擊，最大程度保護了人民生命安全和身體健康，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。

二十條優化措施是科學精準防控的具體實踐。將風險區調整為「高、低」兩類，高風險區一般以單元、樓棟為單位劃定；糾正「一天兩檢」、「一天三檢」等不科學做法；取消入境航班熔斷機制；加快新冠肺炎治療相關藥物儲備等，在第九版防控方案的基礎上，二十條優化措施就隔離轉運、核酸檢測、人員流動、醫療服務、疫苗接種、服務保障企業和校園等工作作出進一步完善。

文章進一步指，優化防控措施不是放鬆防控，更不是放開、「躺平」。當前，新冠病毒仍在持續變異，全球疫情仍處於流行態勢，國內新發疫情不斷出現。中國是人口大國，脆弱人群數量多，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，一些地區的疫情還有一定規模。受病毒變異和冬春季氣候因素影響，疫情傳播範圍和規模有可能進一步擴大，防控形勢仍然嚴峻。

最後文章指出，新冠肺炎疫情是一場大考。應對挑戰，需要完整、準確、全面貫徹落實黨中央決策部署，確保將二十條優化措施落實到位。要在落實各項防疫舉措的同時加強分析研判，必要的防疫舉措不能放鬆，既要反對不負責任的態度，又要反對和克服形式主義、官僚主義，糾正「層層加碼」、「一刀切」等做法。立足於防，高質量落實風險管控優化措施；立足於早，以快制快處置突發疫情；立足於科學精準，全力做好人民群眾生產生活服務保障，盡力維護正常生產生活秩序。