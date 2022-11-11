疫情｜核酸檢測產業風光不再？內媒：地方政府拖欠至少362億費用

內地「動態清零」下，核酸檢測產業成為暴利產業，然而據內媒報道，今年第1至3季，單是前九大核酸檢測機構的應收帳款便高達362億元（人民幣．下同），導致地方政府不堪重荷拖欠費用，也使得越來越多地方迫於財政壓力下，只能取消免費核酸檢測措施。



日前，河南許昌市博奧潤康醫檢實驗室一度宣布暫停接收核酸檢測樣本，原因是許昌各區、縣積欠應付款項，導致運轉壓力太大。而陝西西安市多個核酸檢測站，亦疑被自家「大白」貼上白底黑字的抗議布條，內容是指控西安中美弘康醫檢所偷稅漏稅、出結果慢及拖欠工資，並暫停對市民的核酸檢測業務。

據「財新網」報道，經地方政府介入，上述檢測機構已陸續恢復運作。然而，現象顯示地方政府拖欠核酸檢測機構費用，而檢測機構因此拖欠員工工資，這成為今年中國核酸檢測產業的縮影。

圖為9月5日貴陽市一小區核酸篩查點，醫護人員為做核酸檢測的市民核對信息。（新華社）

報道稱，今年以來，各地只要出現疫情便會展開大規模核酸檢測，就算低風險地區也實施常態化核酸檢測，加上國家醫保局要求核酸檢測費用由地方政府承擔，令核酸檢測企業應收帳款暴增，財政不堪重負的基層政府一面組織核酸篩查一面拖欠檢測機構費用成普遍現象。

以核酸檢測龍頭「迪安診斷」為例，其今年前3季應收而未收帳款就達107.5億元，且核酸檢測業務規模擴大致成本上升下，經營性現金流淨額亦自去年底的4.74億元降至9月底的0.53億元。