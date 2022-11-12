深圳大學校工墜亡惹議　學生質疑涉壓榨：在廁所洗漱、課室打地鋪

深圳大學一名員工周五（11日）下午在南校區墜樓身亡，引發關注。校方周六（12日）通報指，該員工為後勤保障部餐廳員工，排除刑事案件，已成立專項工作組開展調查。不過該回應引發網民不滿，指事件涉及剝削員工等情況，但通報內容不痛不癢，一些深大學生也反映學校工作生活環境惡劣的問題，並透露員工因疫情留校一個月，只能在課室打地鋪，認為務工人員的心理問題未被重視。



事發於深圳大學南校區。（搜狐）

據深圳大學通報，事發於周五下午2時左右，該校一名員工在南校區L-7墜樓，安保部門立即報警，經醫護人員現場確認，高墜者已無生命體徵。

經查，死者為後勤保障部餐廳員工，並非網上所傳第三方物業管理公司人員。經公安機關現場勘察，初步認定係高空墜亡，排除刑事案件。事發後，學校立即成立由校領導和相關職能部門組成的專項工作組，妥善處置善後事宜，積極配合公安機關開展調查。

就網民反映的第三方中航物業管理有限公司相關問題，學校將積極配合政府相關部門調查處理。通報最後指出，在校園疫情管控期間，學校根據資源條件對一線員工的住宿進行了統一安排，提供了基本保障。對網民反映的其他個別問題，學校已責成後勤等部門逐一進行核查。

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校方通報後，「深圳大學回應」隨即上了微博熱搜。今次事件之所以引起迴響，是因為輿情關注到疫情管控期間，深大校內務工人員的生活和心理問題，並質疑當中涉及物業外包的工作人員被壓榨，剋扣工資的問題。

據一些深大學生網上透露，該死去的阿姨已因疫情留校一個月，像他們這些務工要在公用廁所洗漱，在學生的課堂打地舖（等學生自習完了才敢進去睡覺），還要貼錢才能保住崗位，在學校吃個飯還要比學生貴30%，更有指自從禁止堂食後，這些員工做垃圾分類要幹到下半夜兩三點鐘，做不完了就要自己掏錢請鐘點工，「學校能不能就此給個回應呢？我寧願你出來闢謠，也不願在一座學府當中看到如此冰冷的現象」、「這些問題不解決，你能保證以後不出事嗎？」

疑似死者墜樓前所在的位置。（微博）

另外，網傳圖片顯示，在疑似死者墜樓前所在的位置，留有手袋、手機及一雙鞋子，這景象觸動到不少網民。

例如，粉絲數達106萬的微博原創視頻博主王故里就發文道：「看東西就知道是一個乾淨體面的阿姨，手機還用的是iPhone，想來一定是努力又精緻的人，遭遇生活的苦難，讓她活的沒有尊嚴，毫無體面，於是她跳下去了，留下一個包包，手機，和一雙鞋……她是誰的母親，她是誰的妻子，她是誰的女兒，能讓她決然離開，可想這非人的生活讓她承受多大的痛苦 。」

其他網民點睇：

底層人民太難了

為什麼覺悟都得用生命來替換

不要冷冰冰的回應，請用實際行動說明

不是說這所大學特別有錢嗎，怎麼連員工的住宿問題都解決不了，幹什麼吃的

如果一個社會不在乎一個個具體的人，那些宏大的敘事又有何意義？

作為一個在深圳長大的大學生，真的很心酸…想做些什麼，而卻無能為力…因為一次次社會事件，到底最後有沒有好好解決？

