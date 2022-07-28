國慶7天假後連返7天工　內地網民不滿：調休是壓榨勞動的手段

再過一個多月，內地民眾就將相繼迎來期待已久的中秋、國慶假期。不過，由於「調休」緣故，打工人需在國慶7天假期後連續上7天班，引發不少網民對於「挪用雙休日、拼湊小長假」做法的不滿，相關話題還一度登上微博熱搜榜首。



自今年端午節過後，內地民眾已有近兩個月未有嘗到「小長假」的滋味，今年僅剩的兩個假期即將到來，相關放假安排引發不少關注。據中國政府網消息，今年中秋節將於9月10日至12日放假，共3天；國慶節將於10月1日至7日放假調休，共7天。

不過，因國慶假期後的周末即10月8日、9日，被調休為上班，這亦意味著打工人要在7天假期後連續上班7天，有關安排引發大批網民的不滿。

網民點睇：

「放不起假就別放」。



「我已經提前兩個月開始感覺到累了」。



「希望以後的社會學家，歷史學家，能夠記載：調休，是一種壓榨勞動人民的手段」。



「又是調休！中秋放一天，國慶放三天，非要說成三天和七天！」。



「剛看到一個連續加班猝死的，不知道國慶過後7天連上會不會有猝死的」。



有網民將吳京製作成「調休滾出中國」的表情包。（微博）

官媒《人民網評》周四（28日）發表評論文章稱，要讓假期調休更得民心，讓法定節假日時間分布格局更得民心。「當前節假日時間分布格局上存在一些短板和不相適應的地方，解決這些問題，才能更好滿足人民群眾的需要，推動旅遊休閒向高質量發展邁進。」

文章又指，年節和法定節假日放假安排是國家制度的重要反映，體現出國家和民族的文化傳統、政治生態和精神特質，涉及經濟社會的多個方面，也關係到廣大人民群眾的切身利益，影響到人們的生活節奏、出行安排和旅遊質量。

文章強調，統籌做好放假安排，讓時間分布格局更合理，有助於進一步優化旅遊休閒環境、培育現代休閒觀念、激發旅遊休閒發展內生動力，也是提升群眾旅遊獲得感的必然要求，進一步優化節假日時間分布格局必要且緊迫。