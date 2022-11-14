彩虹-7無人機亮相珠海航展　具全向隱身能力　可攜導彈毀敵軍要點

第十四屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）昨日（13日）閉幕。在本屆航展上，一批國產的無人機裝備集中亮相，包括各種類型的偵察無人機、察打一體無人機等。其中，隱身無人機彩虹-7備受大眾矚目。



大型隱身無人機被認為是戰略級的航空裝備，已經成為軍事強國或大國爭相研製的武器裝備。由中國航天科技集團十一院研製的彩虹-7，定位為戰略級信息保障和高價值目標打擊的航空裝備。

據介紹，彩虹-7無人機可在高危環境下執行持續偵察、警戒探測、防空壓制、作戰支援、發射或引導其它武器對高價值目標發動打擊等作戰任務，可有效壓縮敵方雷達的探測距離和持續壓制敵方防空火力，大幅提升信息化作戰效能，滿足未來對稱性作戰對高端隱身無人作戰飛機的需求。

彩虹-7無人機的尺寸大，翼展達到22米，有效載荷可達數噸。（微信公眾號＠兵工科技快訊）

《澎湃新聞》報道，彩虹系列無人機總工程師石文介紹，彩虹-7研製的定位是高性能隱身無人戰機系統，為了具有良好氣動和隱身性能，選擇了飛翼式布局，有利於實現全向的、比較好的隱身。

他表示，氣動布局主要決定飛機的機動性，飛翼式布局是氣動一體化設計很好的一個方案，整個機體都是一個升力面，同時減少垂尾、平尾等突出的部件，有助於減少阻力，增加航程。

石文介紹，無人機採用隱身設計是要降低被敵人發現的概率，由於雷達是現代戰場的主要偵測手段，因此隱身飛機最主要考慮雷達隱身，降低自身的雷達反射截面積，「雷達隱身除了考慮外形、氣動布局，還可以在機身材料和塗料方面下功夫，多種措施提高雷達隱身性能」。

彩虹-7無人機內置彈艙。（微信公眾號＠兵工科技快訊）

為了提高隱身性能，彩虹-7採用了埋入式彈艙，可以攜帶導彈或製導炸彈，具有很強的精確打擊能力，例如攻擊指揮所、雷達站等。

值得一提的是，隱身無人機可以根據需要執行反輻射作戰（主要是反雷達），利用其攜帶的反輻射導彈，精確攻擊敵方的雷達，對於奪取制空權非常有利。