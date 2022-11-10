星媒：中國研制無人裝備已處於國際先進水平　對外軍售能力提高

第十四屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）11月8日（週二）上午在廣東珠海正式拉開帷幕，來自43個國家和地區的740多家企業線上線下參展，參展飛機超110架。中國「20」軍機系列、新型無人作戰裝備，以及陸軍合成旅解決方案等成為航展熱點。



中國第五代隱身戰機殲-20以四機編隊進行了飛行展示，表演了雙機對衝、單機橫滾等動作，並降落在航展展坪，這是殲-20首次在珠海航展進行靜態展示。

４架殲-20進行軍機表演

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中國空軍另一款主力戰機殲-16、大型空中加油機運油-20等也進行了飛行展示。

中國首個自主知識產權的大型噴氣式民用飛機C919，首次亮相珠海航展並進行了飛行表演。C919展示了大仰角起飛、45度盤旋機動、超低空飛行等動作。

國產大飛機C919首次飛行表演 中國民用飛機標誌

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路透社週二報道稱，中國商飛（COMAC）製造的C919是國際暢銷機型空中客車A320neo和波音737 MAX的對手，這也是空中客車、波音和中國商飛各自生產的單通道客機首次在同一個航展上亮相。

形形色色的無人裝備，是這次珠海航展的一大特點。其中，翼龍-3、飛鴻-97A、彩虹-7等大型高端無人機格外令人矚目。

中國研制無人裝備 已處於國際先進水平

由中國航空工業集團自主研制的翼龍-3具有「遠航程、重掛載、多用途」的特點，在大噸位同級別、中空長航時無人機系統產品中，處於國際先進水平。

據《環球時報》報道，航天科技集團九院飛鴻公司無人系統型號總工程師鄧帥介紹，作為有人戰機的「忠誠僚機」，飛鴻-97A既是傳感器，也是彈藥庫，更是飛行員的智能助手。它一方面能拓展飛行員的感知與打擊範圍，另一方面通過規模化、集群化、廣義化使用，每架僚機可以成為空戰體系中的智能節點，輔助飛行員進行決策，將人從危險、高度緊張的作戰環境中解放出來，讓飛行員除了是傳統的飛行員以外，更能成為一個飛行編隊的指揮員。

「忠誠僚機」飛鴻97A，可以偵查，也可以幫忙搭載更多飛彈。（微博）

本次珠海航展上各種中小型無人機、無人作戰車輛、無人潛航器等產品，也令人眼花繚亂。

攻擊-2無人機首次振翅中國航展。（新華社）

中國兵器工業集團研制的VU- T10無人地面作戰平台主要針對城市環境作戰，選擇採用厚重的履帶式底盤，配備有30毫米口徑遙控武器站，還可根據需要配備4枚「紅箭-12」反坦克導彈，加載7.62毫米機槍，以避免巷戰中人員傷亡的風險。

兵器工業集團首次推出外貿版陸軍合成旅解決方案。外貿版陸軍合成旅由一個指揮中心，加上偵察營、坦克營、機步營、炮兵營、反坦克營、無人機營、防空營、作戰支援營、勤務保障營以及城鎮作戰增強模塊等組成。

分析：合成旅解決方案顯示中國對外軍售能力達新高

合成旅解決方案重點推出機動突擊、火力打擊、智能彈藥、防空反導、無人裝備等領域的明星武器裝備，如VT4主戰坦克、SH15車載火炮、AR3火箭炮、天龍防空導彈系統、紅箭系列智能彈藥等外貿品牌。

此外，展方還推出裝備製造、深度維修、自動化生產線以及軍事工程解決方案等一體化解決方案，同時也展示了北斗高精度技術的最新研究成果以及應用場景。

中國自行研製的全球衛星導航系統，廣泛應用於天氣監測及漁船航運。圖為北京國際科技產業博覽會展示的北斗衛星導航系統模型。（美聯社）

有關軍事學者分析，這套外貿版陸軍合成旅解決方案，既可整體打包出售，也可根據買方需求，進行分步銷售，表明中國對外軍售的思路和能力上升到新的高度。