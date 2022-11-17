廣東疫情｜本土昨增9822宗　海珠封控再延3日　汕頭開放部分場館

廣東省本土新冠新增數據再創新高。據國家衛健委數據，16日0時至24時，廣東新增本土個案9822宗。其中廣州市佔全省最多達9675宗，另外東莞、肇慶、深圳等地本土新增數據持續上漲，高風險區域增加。

汕頭昨日開放部分文化場館，不再查驗72小時核酸陰性證明。



昨日廣東省新增本土確診個案1246宗，包括廣州市1189宗，東莞19宗，肇慶15宗，深圳6宗，中山、湛江各3宗，茂名、陽江各2宗，珠海、清遠、韶關、惠州、汕頭、河源各1宗。無新增死亡個案。

同日廣東省新增本土無症狀8576宗，其中僅廣州市就佔8486宗，東莞29宗，肇慶17宗，佛山18宗，中山、湛江各2宗，茂名4宗，珠海8宗，陽江、江門各3宗，深圳、揭陽、清遠、韶關、惠州各1宗。

廣州海珠再延封控時間至19日

廣州海珠封控區域原定於昨日（16日）午夜12時解封，但因該區新發病例仍集中在高風險區域，為廣州市新增病例的主要來源。廣州市海珠區新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室宣布將封控時間再延長3日至19日午夜12時。

荔灣區今日再增4處高風險區；番禺今起展開全員核酸。

東莞再增高風險區 汕頭調整社會面防控措施

除廣州市外，東莞近日本土新增數據上漲。今晨（17日）東莞在寮步鎮新增3處高風險區，並實行封控管制，要求管控期間「足不出戶、上門服務」；要求市民積極配合核酸檢測，做到應檢盡檢，無故不參加採樣者需承擔相應責任。

據《澎湃新聞》報道，汕頭昨日調整社會面防控措施，部分公共場館不需再查驗72小時核酸陰性證明。汕頭科技館、潮汕歷史文化博覽館、汕頭市文化館等場館於昨日起恢復對外開放，民眾需提前預約入館，並掃場所碼、測體溫、登記到訪信息。若查驗異常或7日內有中高風險旅居史的人員謝絕入內。