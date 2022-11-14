廣州疫情｜海珠區社會面公共交通恢復運營　部分區域封控延至16日

「廣州海珠發布」今晨（14日）發布消息，調整部分區域疫情防控措施。社會面區域可有序恢復生產生活秩序，多條地鐵及巴士線恢復運營，但非社會面區域需實行防控措施至11月16日午夜12時。



海珠區東曉路接昌崗路以西，科韻路以東區域為社會面區域。

海珠區東曉路接昌崗路以西，科韻路以東區域為社會面區域（圖片兩邊部分）。

該區域居民持24小時核酸陰性證明可離開廣州或跨區流動。區域內社區小區、城中村、產業園區嚴格實行封閉式管理，入口嚴格實行測溫、掃場所碼和查驗24小時核酸陰性證明。

廣州市交通運輸部門今日起恢復海珠區東曉路接昌崗路以西、科韻路以東範圍內地鐵、巴士、的士、網約車、互聯網單車服務。

有序恢復生產生活秩序。黨政機關、企事業單位有序恢復正常秩序。商超、農貿市場、美髮店按最大接待量的75%限流開放。進入經營性的場所須持有24小時內核酸檢測陰性證明。

但養老院、月子中心、各大高校等繼續封閉管理，中小學、幼稚園暫停返校及線下教學。校外教育機構暫停服務。餐廳恢復營業，只提供外賣、自取等服務，禁止堂食。KTV等娛樂場所、健身房、圖書館等半密閉場所繼續暫停營業。繼續嚴格限制聚集性的活動。

另外，海珠區東曉路接昌崗路以東，科韻路以西的區域將繼續強化疫情防控措施，實行時間延長至11月16日午夜12時。

海珠區東曉路接昌崗路以東，科韻路以西的區域（圖片中間部分）將繼續強化疫情防控措施至11月16日午夜12時。

昨日廣東省通報本土確診個案707宗，無症狀感染3941宗。其中，廣州一城就佔4532宗。