付國豪去世一年秘不發喪　原因與二十大、疫情、台獨、港獨有關？

官媒《環球時報》原記者付國豪的父親近日宣布，兒子於2021年10月25日病逝。付國豪的父親發文稱，之所以在一年後才公布，是因為疫情、台獨、港獨、二十大等政治因素。

此外，《環球時報》前總編輯胡錫進在微博稱他當時聽到消息時「非常震驚、難過」，並貼出其去年參加告別儀式的照片。



付國豪父親18日在今日頭條的平台上發文解釋事隔一年多後才公布死訊的原因，稱其「不能做出哪怕點滴，不利於國家利益和形象的，一點點細微的污損」。

付國豪父親稱，在2021年年底，「兩年多的時間裏，中華大地，疫情肆虐，各級政府疲憊之極，百姓心呈焦慮」。加上台灣當局「以虎謀皮，圖謀不軌，台獨企圖暴露無遺」，而且「《國家安全法》雖出台，但香港黑惡勢力仍然倡狂」。付國豪去世的消息若不選擇一個適當的環境和空間公開，很有可能成為境外居心叵測勢力的投毒素材。

此外，付國豪父親又指，「西方仇華勢力，虎視眈眈，小動作不斷」、「黨的第二十次代表大會召開之際」也是原因之一。

付國豪父親又稱，黨的第二十次代表大會已經圓滿結束，新一屆領導成員已經產生。中國海空軍進行了大規模的軍事演習，極大地震懾了台獨勢力。在香港，一大批倡狂的港獨分子已經服法，香港警察重抖威風。在國內，疫情防控成果已見成效，國人日常生活基本未受影響。因此，他才有可能，將兒子的事情告訴給大家。

胡錫進：非常震驚、難過

胡錫進19日在微博發文稱，「付國豪於去年10月25日去世，我作為他的前領導和同事們當時聽到消息都非常震驚、難過。雖然那時距他從報社離職已有半年，但在我們心目中他依然是好同事，好兄弟。我和幾位同事去天津參加了他的葬禮，為他做了最後的送行」。

文章又稱，「這兩天，去年秋天送別國豪的悲傷和他之前作為記者的英勇表現又都一幕幕重現在我的眼前。雖然我已退休離開了報社，但我要說，國豪是好兄弟，好戰友，我為曾經與他同事一場而感到驕傲，也為他受病魔折磨英年早故而唏噓長嘆。我和前同事們會永遠記得國豪，他的英雄形像已經深深鐫刻在我們的心中」。文章並附上其去年參加告別儀式的照片。

2019年8月13日，付國豪在香港機場反修例示威活動中遇襲，他被示威者包圍毆打、被綁在行李車上，又被人用美國國旗的旗桿毆打。（資料圖片）

據早前報道，2019年8月13日，付國豪在香港機場反修例示威活動中遇襲，他被示威者包圍毆打、被綁在行李車上，又被人用美國國旗的旗桿毆打。翌日中午12時許付國豪出院後，接受採訪稱所幸沒受致命傷，「依然愛香港」。

內地傳媒廣泛報道付國豪被暴力對待一事後，「我支持香港警察，你們可以打我了」、「付國豪」等話題一度登上微博熱搜榜前列。官媒《人民日報》亦曾發表名為《付國豪，真漢子!》的評論文章。

2021年1月初，付國豪機場遇襲事件中的3名施襲者，被裁定暴動、襲擊致造成身體傷害、非法禁錮罪罪成，分別被判入獄4年3個月至5年半不等。

付國豪返北京後獲《環球時報》頒發10萬元人民幣獎金。（微博）

雖然在機場遇襲事件中被公眾認識，但付國豪的生活卻未有因此發生過大改變，其父2021年4月更發文指，由於收入及經濟狀況難在北京有安身之所，付國豪選擇離開《環時》，「他在《環時》已經快三年了，與老胡（胡錫進）及《環時》的同事們合作的非常愉快。但是，年近三十的付國豪以他目前的收入及經濟狀況很難在北京有一間屬於自己的安身之所，再者年近花甲的父親母親以她們的身體狀況也無法允許這個獨子在北京漂泊，對於父母的眷顧與牽掛是他最大的心病，再三權衡之後，付國豪只能離開北京和《環時》。」

付國豪1991年在天津出生，畢業於中國海洋大學文學與新聞傳播學院新聞學專業，他曾為《環球時報》撰寫20多篇署名報道。