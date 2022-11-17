《環時》原記者付國豪於去年10月逝世　曾表態「我支持香港警察」

據《澎湃新聞》報道，《環球時報》原記者付國豪的父親周四（17日）晚通過社交網絡發布消息稱，「知名愛國愛港記者付國豪於公元2021年10月25日晚間因病去逝，逝年三十周歲。另，英雄記者付國豪的骨灰已於公元2022年5月安放在天津憩園，墓碑上刻着：無限追息四個大字。」



付國豪的父親通過社交網絡發布消息稱，國豪於2021年10月25日晚間因病去世。（微博）

17日晚間，《澎湃新聞》從付國豪多位親友處確認，付國豪已經於去年10月去世，並安葬在家鄉天津，付國豪的父親一直在壓抑自己的心情，希望各界不要再打擾家人。

另據《頂端新聞》報道，付國豪父親說，「孩子離職後，我們一家人陪他和抑鬱症抗爭，但在2021年10月他還是離開了我們，追思會目前尚未確定是否辦理。」回憶起兒子，付國豪父親情緒激動地說，「付國豪大學畢業到北京從事記者，3年的時間裏，一路上經歷了很多，付出了很多，他是個很寬厚的男孩。」

2019年8月13日，付國豪在香港機場反修例示威活動中遇襲，他被示威者包圍毆打、被綁在行李車上，又被人用美國國旗的旗桿毆打。（資料圖片）

2019年8月13日，付國豪在香港機場反修例示威活動中遇襲，他被示威者包圍毆打、被綁在行李車上，又被人用美國國旗的旗桿毆打。翌日中午12時許付國豪出院後，接受採訪稱所幸沒受致命傷，「依然愛香港」。

內地傳媒廣泛報道付國豪被暴力對待一事後，「我支持香港警察，你們可以打我了」、「付國豪」等話題一度登上微博熱搜榜前列。官媒《人民日報》亦曾發表名為《付國豪，真漢子!》的評論文章。

2021年1月初，付國豪機場遇襲事件中的3名施襲者，被裁定暴動、襲擊致造成身體傷害、非法禁錮罪罪成，分別被判入獄4年3個月至5年半不等。

付國豪返北京後獲《環球時報》頒發10萬元人民幣獎金。（微博）

雖然在機場遇襲事件中被公眾認識，但付國豪的生活卻未有因此發生過大改變，其父2021年4月更發文指，由於收入及經濟狀況難在北京有安身之所，付國豪選擇離開《環時》，「他在《環時》已經快三年了，與老胡（胡錫進）及《環時》的同事們合作的非常愉快。但是，年近三十的付國豪以他目前的收入及經濟狀況很難在北京有一間屬於自己的安身之所，再者年近花甲的父親母親以她們的身體狀況也無法允許這個獨子在北京漂泊，對於父母的眷顧與牽掛是他最大的心病，再三權衡之後，付國豪只能離開北京和《環時》。」

付國豪1991年在天津出生，畢業於中國海洋大學文學與新聞傳播學院新聞學專業，他曾為《環球時報》撰寫20多篇署名報道。