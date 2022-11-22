四川高校教師曝遭同事水杯投毒　學院領導被指知情不報

四川輕化工大學物理與電子工程學院一名教師，近日在社交平台自曝遭到同事投毒。他稱，同事透過非法手段進入其實驗室，再向其水杯投放「百草枯」。四川輕化工大學黨委宣傳部工作人員表示，目前警方已經介入此案，校方也正在調查之後，後續會給出通報。目前，涉案教師已經被刑事拘留。



多名學生提供截圖顯示，被投毒的是物理與電子工程學院教師唐某某，官網顯示，其2007年7月至今在該校任教，教學工作為「大學物理、實驗物理」。據唐某某稱，11月15日，她在李白河校區上實驗課，當日下午另一教師齊某某上報學院，稱同事曾某某在他水杯內投入了東西，但學院黨委書記曹海告知對方不要外傳。次日，她接到曹海電話，對方讓她不要外傳曾某某和齊某某的糾紛，彼時她還不清楚到底發生了什麼，直到後來再致電詢問才得知。

後來，唐某某也懷疑自己被投放了東西，遂馬上向曹海匯報，稱自己胃痛，下午需停課並到李白河校區查閉路電視，當時曹海仍安慰她不要恐慌。結果，一查閉路電視，發現曾某某果然曾經通過非正常手段，進入她的實驗室。同時，該校保衛處負責人致電稱，曾某某已向警方供述曾向她和齊某某投毒。

事發於四川輕化工大學。（精英考試網）

據介紹，曾某某是投了劇毒物品「百草枯」，唐某某為此到多個醫院檢查。她稱，醫生表示時間間隔有些久，血液中檢查出來百草枯劑量也比較小，無論血透還是肺穿刺都是不可行的，需要一周後，一個月後，還有一年後檢查心肺腎。唐還質疑學院負責人曹海未第一時間告知有關消息，導致她中毒，「他的一句話，一個決定，就讓百草枯留著我的身體裏」。而對於害她的曾某某，她表示自己與對方幾乎從未說過話，「我害怕這個人，怕曾老師多想。我實在是太膽小怕事了，自我保護意識過重」。

官網顯示，曾某某生於1976年，四川大學化工學院應用化學專業博士畢業，2008年5月至今在四川輕化工大學任教。四川輕化工大學物理與電子工程學院紀委書記車蔓表示，目前曾某某已離開該學院。對於知道投毒事件後沒有向其他教師告知導致唐某某中毒的說法，曹海認為學院方面的處置沒有問題，「這是她個人的理解，她要亂說我也沒辦法」，而就兩名受害教師身體狀況，他表示以醫學鑑定為準，就事件的處置則以警方的說法為準。