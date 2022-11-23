河南安陽工廠大火釀38死：涉員工無證違規作電焊作業　4人被控制

河南省安陽市一間廠房前日（21日）下午發生火災。事故造成38人死亡，另有2人輕傷送院，共有89人成功逃生。昨晚（22日），安陽市政府新聞發布會上指出，經指揮部初步判定，這起事故是因為企業人員違規操作，電焊引發火災。另安陽市市長高永通報稱，目前共有4人被警方控制；市委書記袁家健則向全社會鞠躬致歉，稱將深刻反思。



火災發生於文峰區寶蓮寺鎮凱信達商貿有限公司，當局指出，該火災事故主要暴露出企業主體責任落實不到位，對員工消防安全教育培訓不夠，沒有有效開展滅火和應急疏散演練；企業消防安全意識淡薄，員工無證違規進行電焊作業，導致事故發生。高永介紹，目前，正在對遇難人員進行身份確認和善後工作。警方已控制事發公司2名疑犯、尚鑫服裝有限公司2名負責人。

高永指，這起事故造成重大人員傷亡，教訓十分深刻，下一步，安陽將妥善做好家屬安撫、善後等工作，查明事故原因，依法嚴肅追究責任，立即在全市範圍內開展地毯式、拉網式安全隱患排查和專項整治，緊盯事故易發多發重要部位和薄弱環節，切實加強重點行業領域安全監管，強化應急管理。

袁家健則起身鞠躬，代表安陽市委、市政府，向所有遇難者表示沉痛的哀悼，向所有遇難者家屬、受傷人員表示誠摯的慰問，向全市人民作出深刻檢討，向全社會作出誠懇道歉。他強調，將深刻反思，深刻警醒，汲取教訓、舉一反三，進一步強化風險意識和底線思維，時刻繃緊防範化解風險這根弦，扛牢抓好安全生產主體責任，全力做好家屬安撫、善後工作，深入調查事故原因，及時回應社會關切，依法嚴肅追責問責，全面排查整治各類風險隱患，堅決防範和遏制重特大事故發生，全力保障人民群眾生命財產安全。

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據早前報道，涉事企業主要從事針織服裝生產，車間一樓為倉庫，二樓為生產車間，近期正在加工棉衣棉褲。安陽市應急管理局一位負責人表示，「據初步掌握的情況，事故原因係一樓倉庫內電焊作業時，有棉絮飄過並著火，引燃了車間內堆放的大量布料，濃煙導致二樓部分工人窒息，來不及逃生後遇難」。

天眼查信息顯示，事發的安陽市凱信達商貿有限公司成立於2007年，是一家以批發業為主的企業。企業註冊資本1000萬（人民幣，下同），超過了94%的河南省同行，實繳資本1000萬。天眼查顯示，該企業從2016年至2021年期間，工傷保險等其他各項社保繳納人數均為0人。

國家主席習近平就事件作出重要指示稱，河南等地接連發生火災等安全生產事故，造成重大人員傷亡，教訓十分深刻。要全力救治受傷人員，妥善做好家屬安撫、善後等工作，查明事故原因，依法嚴肅追究責任。臨近年終歲尾，統籌發展和安全各項工作任務較重，各地區和有關部門要始終堅持人民至上、生命至上，壓實安全生產責任，全面排查整治各類風險隱患，堅決防範和遏制重特大事故發生。