河南安陽工廠大火　倖存者：傳出多次爆炸聲，剪斷鐵絲跳牆逃生

河南省安陽市一間廠房昨日（21日）下午發生火災。事故造成38人死亡，另有2人輕傷送院，共有89人成功逃生。初步判定，事故是因企業人員違規操作，電焊引發火災。

國家主席習近平作出重要指示稱，要全力救治受傷人員，妥善做好家屬安撫、善後等工作，查明事故原因，依法嚴肅追究責任。

有倖存者稱，起火時多次聽到遠處傳出爆炸聲，因為大火阻斷逃生之路，她與同伴只能剪斷鐵絲跳牆逃生。



本次起火地點位於安陽市文峰區（高新區）寶蓮寺鎮平原路的凱信達商貿有限公司。新華社報道指，該宗事故是因企業人員違規操作，電焊引發火災。

報道指，涉事企業主要從事針織服裝生產，車間一樓為倉庫，二樓為生產車間，近期正在加工棉衣棉褲。安陽市應急管理局一位負責人表示，「據初步掌握的情況，事故原因係一樓倉庫內電焊作業時，有棉絮飄過並著火，引燃了車間內堆放的大量布料，濃煙導致二樓部分工人窒息，來不及逃生後遇難」。

據《中國新聞周刊》報道，事發地附近的商戶小可（化名）透露，她認識的當地人中，有三人沒能躲過這場災難；其鄰居是一位長者，同樣在服裝廠打工，「早上聽說也去世了」。

起火公司附近一家超市老闆稱，起初看到特別濃烈的煙，隨後廠房發生爆炸，「嘣嘣響，好像放炮的聲音一樣」，火勢在隨後的半小時內愈燒愈猛烈。

他介紹，起火地屬於寶蓮寺鎮小營社區管轄，原屬於小營村，後來村內興修工業園，附近不少居民入工廠打工。起火的廠房共有兩層，一層是凱信達商貿有限公司的倉庫，二層則是針織廠，「聽說先是倉庫起了火，但具體不是很確定，那條路很快被封了」。

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從廠房僥倖逃生的王雪（化名）稱，自己在二樓靠西的一家服裝廠打工，火災最早是從東邊起火。起初，她與同事聽到持續的爆炸聲，老闆發覺異常後下樓查看，發現有煙，便立即叫員工離開。

他們從二樓的步梯衝落樓時，火勢已十分猛烈，無法從東邊的大門逃離，此時有人剪斷西邊圍牆的鐵絲，呼喚大家跳牆逃生，「圍牆一米多高，外面有個小土堆，正好幫了忙。要在裏面等着，肯定要受災」。

王雪回憶逃生過程時仍然覺得膽戰心驚。她透露，其所在的公司主要加工秋衣秋褲，2、30名員工大多是女性，平時她們忙完家中的農活便來工廠打工。由於疫情再加上近期的工作不多，不少員工都沒有去上班。不過，涉事廠房有多間公司，「光做內衣的就有3家，不知道他們有沒有逃出來」。

天眼查信息顯示，事發的安陽市凱信達商貿有限公司成立於2007年，是一家以批發業為主的企業。企業註冊資本1000萬（人民幣，下同），超過了94%的河南省同行，實繳資本1000萬。天眼查顯示，該企業從2016年至2021年期間，工傷保險等其他各項社保繳納人數均為0人。

習近平作出重要指示稱，河南等地接連發生火災等安全生產事故，造成重大人員傷亡，教訓十分深刻！要全力救治受傷人員，妥善做好家屬安撫、善後等工作，查明事故原因，依法嚴肅追究責任。臨近年終歲尾，統籌發展和安全各項工作任務較重，各地區和有關部門要始終堅持人民至上、生命至上，壓實安全生產責任，全面排查整治各類風險隱患，堅決防範和遏制重特大事故發生。

應急管理部等相關部門已派出工作組趕赴河南指導救援工作，目前事故原因調查等工作正在進行中。