外交部：中國空間站向所有聯合國會員國開放

在北京，外交部發言人趙立堅在周三（23日）舉行的例行記者會上表示，中國空間站是聯合國「全球共享太空」倡議的重要組成部分，將向所有聯合國會員國開放。



外交部發言人趙立堅表示，中國空間站向所有聯合國會員國開放。（央視）

被問及對「聯合國外空司代理司長海德曼在中國國家航天局和聯合國外空司共同舉辦的研討會上指出，中國空間探索取得令人矚目的成就」有何評論時，趙立堅稱，對海德曼的表態表示讚賞。

趙立堅指，周一（21日），聯合國/中國空間探索與創新全球夥伴關係研討會在海南開幕，習近平向研討會發去賀信，體現了中方對國際航天合作以及聯合國所發揮作用的高度重視。

趙立堅說，外層空間是人類的共同疆域，空間探索是人類的共同事業。中方一貫堅持在平等互利、和平利用和包容髮展的基礎上開展空間探索合作，中國已經與多個國家和地區的航天機構和組織簽署合作協議，實施了形式多樣的合作項目。

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趙立堅強調，中國願與所有致力於和平利用外空的國家和地區通力合作，推動構建外空領域人類命運共同體，攜手讓人類文明邁向更廣闊的宇宙空間。

中國空間站從2021年開始建設，為人類自1986年的和平號太空站及1998年的國際太空站後所建造的第三座大型在軌空間實驗平台，基本構型由天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙三個艙段組成。