四川健康碼因流量過大崩潰　民眾出行受阻「又累又餓只能騎車」

疫情發生以來，內地各地「健康碼」成為民眾出行的重要工具。四川多地民眾24日（周四）早上反映四川健康碼系統「四川天府健康通」出現問題，無法獲取健康碼，進而無法登記核酸檢測、乘坐公共交通工具出行或進行需要出示健康碼的活動，帶來極大不便。



「四川天府健康通」是四川全省統一的健康碼。官方回應稱，由於流量過大，部分用戶暫時出現登錄困難，現正逐步恢復。官方又稱，核酸檢測登記時，若遇無法掃碼，可採用掃身份證方式。

相關議題還一度登上微博熱搜榜首，登上榜首的詞條是「成都健康碼崩了」，不過據網民反映，健康碼系統崩潰其實不只影響成都，也影響了四川省內大部分城市。根據成都防疫要求，乘坐地鐵、巴士等公共交通工具，均需持48小時內核酸陰性證明。

有網民發布微信朋友圈截圖，顯示有人稱「打不開健康碼，又累又餓的只能騎車」，也有網民發布民眾因健康碼系統崩潰而大排長龍的情況。

有網民表示，「一早上刷了無數次，急得跳腳」，也有網民表示，「希望疫情趕緊消失吧，現在沒了健康碼真的好難」。

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本年9月初，成都宣布在全市開展全員核酸檢測，成都核酸檢測系統一度崩潰，導致許多人在雨中苦等幾小時，更有人在排隊時大打出手。