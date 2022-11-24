疫情｜內地本土感染個案突破3萬宗　北京連續三日破千再添1死

國家衛健委公布，內地昨日（23日）新增31444宗新冠肺炎本土個案，再創近月新高；北京新增死亡病例1宗，為本土病例。



內地昨日新增3927宗本土確診個案，其中包括廣東1791宗，北京509宗，重慶409宗，山西247宗，四川194宗，河南159宗，黑龍江98宗，內蒙古87宗，河北64宗，山東52宗，遼寧39宗，陝西37宗，浙江35宗，貴州34宗，江蘇28宗，福建28宗，湖南23宗，雲南23宗，新疆18宗，上海9宗等。

昨日新增27517宗本土無症狀感染者，其中包括廣東7505宗，重慶7437宗，北京1139宗，四川1091宗，新疆943宗，河北882宗，甘肅860宗，山西778宗，陝西758宗，山東747宗，青海696宗，內蒙古561宗，河南536宗，湖北487宗，天津456宗，廣西363宗，黑龍江323宗，吉林312宗，江蘇305宗，遼寧263宗，雲南260宗，寧夏172宗，湖南131宗，貴州121宗，浙江102宗，安徽87宗，江西72宗，上海58宗等。

北京疫情方面，昨日新增1648宗新冠肺炎本土個案，已是連續三日過千，其中328宗為社會面篩查人員。

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廣州：啟用19個方艙醫院開放床位近7萬張

廣東疫情方面，昨日全省新增9296宗新冠肺炎本土個案，廣州繼續佔大多數，共新增8837宗新冠肺炎本土個案。此外，深圳新增66宗本土個案，東莞新增38宗本土個案。

廣州市衛健委昨日表示，花都區、番禺區、從化區疫情經過一段緩衝區後有抬頭傾向，風險暫時可控。廣州已啟用19個方艙醫院，截至22日，共開放床位近7萬張，用於收治無症狀感染者和輕型患者，已累計出艙1.1萬餘人。

孫春蘭：加快改建方艙醫院的進度

重慶昨日新增7846宗新冠肺炎本土個案，國務院副總理孫春蘭繼續在重慶調研指導疫情防控工作，強調要堅持「動態清零」總方針不動搖，以打硬仗的工作狀態推進防控工作，做到「四應四盡」、日清日結，採取與當前疫情變化相適應的防控措施，力爭用最短時間實現社會面清零。孫春蘭又要求加快改建方艙醫院的進度，盡快收治陽性感染者。

據內媒《澎湃新聞》報道，內地多地近日發出通告指，跨省或跨市來返人員3天內不得進入餐廳商場等，實行相關措施的地方包括江西宜春市、江西上饒市、海南三亞市、浙江舟山市等。