玲娜貝兒復工！上海迪士尼明日全面開放　或為旅遊業恢復信號

上海迪士尼度假區今日（24日）在微博宣佈，將於明日（25日）重新開放，全面恢復運營。這是自10月31日迪士尼宣佈「不進不出」後，時隔近一個月後全面開放。



11月17日，上海迪士尼樂園的迪士尼小鎮、星願公園和迪士尼樂園酒店已啟動第一階段運營。此次全面恢復後，將重新開放玩具總動員酒店的預訂，遊客最早可於明日下午3點辦理入住。

公告顯示，迪士尼樂園將繼續落實限流和其他各項防疫運營舉措，部分景點、現場娛樂演出、餐廳和商店有可能暫停開放或以降低承載量的方式開放或呈現。進入樂園需出示綠色「隨申碼」、掃「健康碼」，及出示48小時內核酸陰性證明。

樂園重新開放的消息為旅遊業再次帶來積極信號，上海迪士尼在「攜程旅遊」平台的實時熱度飆升至9.8；「迪士尼」相關瞬時訪問量環比大漲5倍，同步帶動上海城市搜索熱度上升超30%。

另據昨日疫情數據可見，在內地3.1萬宗本土感染個案中，上海昨日僅報告58宗本土個案，在全國範圍內疫情控制情況較好。

《南方都市報》今日報道，近一周內，以上海為目的地的旅行產品整體訂單量環比呈現雙位數增長，外地用戶預訂上海景區門票的訂單量也有明顯提升。

有業內人士表示，近期內地發佈優化疫情防控「二十條」、「跨省旅遊經營活動不再與風險區實施聯動管理」等利好政策，為旅遊企業、遊客出行進一步建立信心。