玲娜貝兒復工！上海迪士尼明日全面開放　或為旅遊業恢復信號

撰文：鄭寧
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上海迪士尼度假區今日（24日）在微博宣佈，將於明日（25日）重新開放，全面恢復運營。這是自10月31日迪士尼宣佈「不進不出」後，時隔近一個月後全面開放。

11月17日，上海迪士尼樂園的迪士尼小鎮、星願公園和迪士尼樂園酒店已啟動第一階段運營。此次全面恢復後，將重新開放玩具總動員酒店的預訂，遊客最早可於明日下午3點辦理入住。

公告顯示，迪士尼樂園將繼續落實限流和其他各項防疫運營舉措，部分景點、現場娛樂演出、餐廳和商店有可能暫停開放或以降低承載量的方式開放或呈現。進入樂園需出示綠色「隨申碼」、掃「健康碼」，及出示48小時內核酸陰性證明。

樂園重新開放的消息為旅遊業再次帶來積極信號，上海迪士尼在「攜程旅遊」平台的實時熱度飆升至9.8；「迪士尼」相關瞬時訪問量環比大漲5倍，同步帶動上海城市搜索熱度上升超30%。

另據昨日疫情數據可見，在內地3.1萬宗本土感染個案中，上海昨日僅報告58宗本土個案，在全國範圍內疫情控制情況較好。

《南方都市報》今日報道，近一周內，以上海為目的地的旅行產品整體訂單量環比呈現雙位數增長，外地用戶預訂上海景區門票的訂單量也有明顯提升。

有業內人士表示，近期內地發佈優化疫情防控「二十條」、「跨省旅遊經營活動不再與風險區實施聯動管理」等利好政策，為旅遊企業、遊客出行進一步建立信心。

疫情｜內地增2755本土個案　上海迪士尼曾現患者篩檢擴至44.2萬人上海迪士尼宣布「不進不出」　園內遊客需核酸陰性方能離開上海迪士尼減營運人手兼停開部分景點　稱「為遵循防疫要求」
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