疫情｜內地增2755本土個案　上海迪士尼曾現患者篩檢擴至44.2萬人

國家衛健委公布，內地昨日（1日）新增2755宗新冠肺炎本土個案。目前，內地有4854宗確診病例，累計報告260971宗確診病例，5226人死亡。



內地昨日新增409宗本土確診病例，其中包括廣東125宗，河南64宗，福建39宗，新疆30宗，北京28宗，山西24宗，內蒙古24宗，重慶13宗，黑龍江12宗，湖南10宗，江蘇8宗，陝西8宗，青海8宗，山東4宗，四川4宗，雲南3宗，遼寧2宗，上海1宗，湖北1宗，寧夏1宗。另有56宗境外輸入病例。

同日新增2346宗本土無症狀感染者，其中包括新疆400宗，廣東298宗，內蒙古296宗，河南295宗，黑龍江187宗，湖南135宗，山西112宗，山東93宗，福建85宗，青海83宗，河北68宗，湖北64宗，甘肅58宗，四川33宗，雲南29宗，陝西29宗，遼寧25宗，天津17宗，江蘇11宗，安徽5宗，廣西5宗，西藏5宗，北京4宗，浙江4宗，重慶3宗，吉林1宗，寧夏1宗。另有117宗境外輸入無症狀感染者。

在上海，當地10月31日在隔離管控外社會面發現1宗本土確診病例，其足跡涉及迪士尼樂園，導致樂園即日緊急閉園，入園遊客就地滯留採樣核酸檢測。官方指出，截至今日上午8時，迪士尼樂園疫調累計排查管控相關人員20106人，核酸檢測結果均為陰性；擴大篩查人數累計44.2萬人，核酸檢測結果均為陰性；採集環境樣本334件，核酸檢測結果均為陰性，相關環境均落實消毒。

至於昨日新增的1宗本土確診病例，當局指，截至目前未發現這名病例與迪士尼相關病例有關聯。