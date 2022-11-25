吳亦凡涉偷逃稅　被追繳併罰款6億元人民幣｜禍不單行

今日（25日），加拿大籍藝人吳亦凡涉強姦、聚眾淫亂案一審公開宣判，吳亦凡以強姦罪及聚眾淫亂罪，合併判處執行有期徒刑十三年，附加驅逐出境。

央視報道指，除性侵案外，吳亦凡還涉及偷逃稅，被追繳併罰款共6億元（人民幣，下同）。



內地女學生都美竹指控吳亦凡誘姦未成年人：

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報道指，前期，北京市稅務局第二稽查局根據有關方面線索和稅收大數據分析，依法對吳亦凡2019年至2020年期間涉嫌偷逃稅問題開展了稅務檢查。由於吳亦凡大量經營信息、資金往來涉及多家境內外關聯企業，案情較為複雜，北京市稅務部門會同相關稅務機關進行了認真細緻的調查，目前案情已經查清。

經查，吳亦凡在2019年至2020年期間，採取虛構業務轉換收入性質虛假申報、通過境內外多個關聯企業隱匿個人收入等方式偷逃稅款0.95億元，其他少繳稅款0.84億元。

北京市稅務局第二稽查局依據《中華人民共和國個人所得稅法》《中華人民共和國稅收徵收管理法》《中華人民共和國行政處罰法》等相關法律法規規定，對吳亦凡追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計6.00億元。

其中，對其虛構業務轉換收入性質虛假申報偷逃稅款的部分處4倍罰款計3.45億元；對其隱匿個人收入偷逃稅款的部分處5倍罰款計0.42億元。日前，北京市稅務局第二稽查局已向吳亦凡送達稅務行政處理處罰決定書。

北京市稅務局有關負責人表示，稅務部門將持續做好文娛領域稅收監管工作，依法嚴肅查處涉稅違法行為，堅決維護中國稅收主權，不斷提昇文娛領域從業人員的稅法遵從度，進一步營造法治公平的稅收環境。

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