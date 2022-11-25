吳亦凡偷逃稅罰6億　新華社：明星光環非護身符　謹記勿逾越紅線

今日（25日），加拿大籍藝人吳亦凡涉強姦、聚眾淫亂案一審公開宣判，吳亦凡以強姦罪及聚眾淫亂罪，合併判處執行有期徒刑十三年，附加驅逐出境。

除性侵案外，吳亦凡還涉及偷逃稅，被追繳併罰款共6億元（人民幣，下同）。

新華社的報道引述業內專家學者認為，吳亦凡頂風作案，嚴重侵害國家稅收利益，損害社會公平正義。



內地女學生都美竹指控吳亦凡誘姦未成年人：

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新華社的報道稱，自2018年國家規範影視行業稅收秩序以來，相關部門密切協作，下大力氣治理影視行業「天價片酬」、「陰陽合同」、偷逃稅等問題，稅務部門曝光了一批性質惡劣、金額巨大的偷逃稅案件，在社會各界引發強烈反響。

報道引述業內專家學者認為，在這一大背景下，吳亦凡依然頂風作案，嚴重侵害國家稅收利益，損害社會公平正義。稅務部門對吳亦凡案的嚴肅查處，再次體現國家對偷逃稅違法犯罪行為「零容忍」的態度和「出重拳」的決心，有利於維護稅法的公正性、權威性和嚴肅性，增強全社會依法納稅的意識，起到強烈的警示教育作用。

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報道又引述專家表示，明星光環不是「護身符」，任何人都沒有凌駕於法律之上的特權。明星藝人作為公眾人物，拿著高額的薪酬，應該承擔更多的社會責任，發揮應有的示範引領作用。

報道又稱，吳亦凡案件的曝光，對明星藝人而言，無疑又是一次深刻而鮮活的普法教育，提醒明星藝人對法律心存敬畏，謹記不能逾越偷逃稅的「紅線」，自覺履行誠信納稅義務，切莫因小失大，斷送演藝生涯。