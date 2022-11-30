黃柳權任澳門中聯辦副主任　曾稱國安法令香港內地化是危言聳聽

周三（30日），國務院發布國家工作人員任免信息，其中任命黃柳權為中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室副主任，免去其國務院港澳事務辦公室副主任職務。



國務院任命黃柳權為中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室副主任。（澎湃新聞）

公開資料顯示，現年58歲的黃柳權籍貫廣西柳州，1986年7月參加工作，研究生學歷，法學碩士，北京大學法律學系民法專業畢業。

黃柳權自2016年起出任國務院港澳事務辦公室副主任，此前曾在港澳辦澳門司工作十年，熟悉澳門事務，及後升任港澳辧法律司副司長及司長。

黃柳權曾表示，有關香港實施《國安法》越來越「大陸化」的輿論是危言聳聽。（香港01直播截圖）

黃柳權近年多次訪港，包括去年3月全國人大通過「完善香港選舉制度」，其聯同全國人大法工委等官員，來港舉行座談會聽意見，其後又率領「十四五」訪港宣講團。2017年，黃柳權亦曾來港與法律界見面，支持在西九高鐵站實施「一地兩檢」。

今年9月20日，中宣部舉行的「中國這十年」系列主題新聞發布會上，被問及如何看待有輿論認為香港實施《國安法》越來越「大陸化」時，黃柳權回應稱，「維護國家安全是世界各國通行的做法，很難想像哪一個國家會放任顛覆國家政權、分裂國家的言行在這個國家大行其道。」、「一些人講香港實施了《國安法》，就會使香港變得越來越大陸化或者內地化，這樣的說法是危言聳聽，也是帶有政治偏見的。」