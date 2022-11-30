反封控示威｜胡錫進籲「見好就收」：不管幹甚麼都要有度

新疆烏魯木齊大火在內地引爆民怨，包括北京、上海、武漢、成都等多個大城市在周末爆發示威，多所高校也有學生自發集會。

官媒《環球時報》前總編輯、現任特約評論員胡錫進周二（29日）發文表示，「中國有句話，叫『見好就收』，它的意思是不管幹甚麼，都要有度，該收手時就要收手」。



北京有近千名民眾聚集在亮馬河畔抗議：

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據早前報道，中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清28日主持召開中央政法委員會全體會議。

會議強調，要堅持以人民為中心，提高政治站位，不斷增強政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。要及時疏導化解矛盾糾紛，幫助解決人民群眾實際困難。要堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞活動，堅決依法打擊擾亂社會秩序的違法犯罪行為，切實維護社會大局穩定。

胡錫進在微博發文稱，「我想大家都能看出這次會議的特殊針對性。中國有句話，叫『見好就收』，它的意思是不管幹甚麼，都要有度，該收手時就要收手。上周末一些人活躍過了，表達過了，無論出於甚麼原因，為的甚麼，他們不延續、重複自己的激進行為，是應有的知進退」。

胡錫進又稱，「誠懇希望那些人讀懂了政法委會議的信息，我相信他們也很了解老胡講的簡單道理」。