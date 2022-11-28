反封控示威｜胡錫進稱民眾有表達權利　籲冷靜勿被外部勢力利用

新疆烏魯木齊上周四（24日）晚發生一場奪命火災，導致10人喪生，有指是涉及過度防疫而釀成慘劇。

近日北京、上海各地爆發「不要核酸要自由」示威活動，北京大學、清華大學等各高校學生亦在校內抗議，要求解封。

《環球時報》前主編胡錫進28日凌晨3時在微博發文評論，指民眾有表達意見的權利，但莫被外部力量利用，否則將成為摧毀所有人的洪水。



針對各地示威抗疫的民眾，胡錫進懇請保持清醒。「雖然在最初可能抱有善良的願望和正當的訴求，但很多事情都有它的規律，當大家參與啟動之後，它的方向就很難由普通參加者繼續掌控。容易被另外的力量利用甚至劫持，最終可能變成摧毀我們所有人生活的洪水。」

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胡錫進稱，相信中國防疫的初衷是善意的，而且一度取得很大成果。隨著防疫成本越來越高，感染者清零越來越難，大家期待的調整正在發生和到來。

胡錫進表示自己是「所謂大V中為結束大規模封控吶喊最努力的人之一」，一直呼籲為社會保持活力。希望人們在認真推動解決問題的同時，能夠多存一個心眼，讓參與的一些事情不要被導流到意想不到的方向上，最後留下更糟糕的局面。

他提請政府在重大問題上與群眾一同，愈棘手愈要傾聽民眾呼聲，用實際行動保持社會信心和團結。在中國，黨和政府與人民群眾利益高度一致，要讓這種一致不斷在具體事務上得到體現，防止有些地方的做法逆著群眾呼聲。只要全國真正擰成一股繩，就決不會有邁過不去的坎。