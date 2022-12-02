恒大汽車總部將解散？知情人士否認　據報許家印將主持集團會議

恒大汽車（0708）首款電動車「恒馳5」交付之際，卻傳出大規模停工欠薪事宜，報道指25%恒大汽車員工停薪留職1至3個月。今日（2日），一張恒大會議通知截圖流傳，顯示恒大創辦人許家印將出席。據鳳凰網「風財訊」報道，該會議已取消。另有消息稱，恒大汽車集團總部將解散。不過，據《中證報》報道，針對有關恒大的傳言，有知情人士透露，「消息不屬實」。另有接近許家印人士表示，「許家印在通話中回應，一切都好。」



涉事會議通知截圖。（風財訊）

截圖為「關於召開集團月度工作會議的通知」，顯示會議時間為今日下午3時半，在廣州恒大中心舉行。會議主持為許主席，參會人員為公司領導班子、項目總經理、項目副總經理、項目總監（含城市更新），財務部、法務部及監察室負責人。

鳳凰網「風財訊」報道指，恒大汽車集團總部將解散，為降低成本，總部人員架構調整，大部分人都面臨裁員，小部分人下沉到工廠。

其後，「風財訊」再引述恒大內部人士報道指，許家印11月30日在廣州參加會議，狀態良好。惟未回應總部解散一事。

網傳恒大汽車集團總部將解散，有知情人士稱消息不屬實。（新華社）

「風財訊」又獲悉稱，許家印12月2日下午在一個名為「集團領導工作群」的微信群組中，發送語音消息要求聚焦復工復產。網傳聊天記錄截圖顯示，「許主席（九月初八）」在群組中發送了一條50秒的語音，多名員工回覆「收到，老闆」，語音消息轉換成文字大致內容為「要高度重視工程建設和交樓場景的宣傳推廣工作。」

《觀察者網》亦引述恒大内部人士稱，「許家印在工作群發送語音，要求大家做好復工復產工作，原定於下午的會議今天晚上召開，屆時許家印也會在現場主持。」

另據《財聯社》證實，恒大集團原定於下午15:30分在廣州恒大中心召開的集團月度工作會議已改為今晚召開，董事局主席許家印將主持會議。知情人士透露指，今日下午恒大高層臨時討論後作出上述決定。根據先前會議通知，參會人員包括公司領導班子、項目總經理、項目副總經理、項目總監、財務部法務部及監察室負責人。