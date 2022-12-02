江澤民逝世︱人民日報頭版：朱立倫、侯友宜表達哀悼

前國家主席、中共前總書記江澤民患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於周三（11月30日）在上海逝世，享年96歲。內地官媒新華社報道，國民黨主席朱立倫、新北市市長侯友宜、新黨前主席郁慕明等人，以不同形式對江澤民逝世表達哀悼。該消息亦以頭版的形式，登上12月2日出刊的《人民日報》。



該報道以《港澳台各界沉痛悼念江澤民同志》為題，內容指江澤民逝世後，台灣各界人士表示悼念。包括中國國民黨主席朱立倫、新北市市長侯友宜、新黨前主席郁慕明、台灣二十一世紀基金會董事長高育仁等人，以不同形式對江澤民逝世表達哀悼。

12月1日，江澤民遺體從上海由專機敬移到達北京。習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、丁薛祥、李希、王岐山等黨和國家領導到北京西郊機場迎靈。蔡奇等從上海護送江澤民遺體回到北京。（新華社）

報道提到，在大陸各地的台灣民眾也對此表達哀悼與追思。武漢市台資企業協會會長蕭永瑞、廣州市台資企業協會常務副會長陳啟安、廈門台商協會會長吳家瑩等表示，聽聞江澤民逝世深感沉痛，「十分感念他為兩岸關係發展付出的心力和對台胞的關懷」。

此外，全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏則表示，「追思江澤民先生的功績與貢獻，我輩台商台胞應更加積極努力，把握新的歷史機遇，促進兩岸交流合作、融合發展，推進兩岸和平統一，來告慰江澤民先生」。

12月2日《人民日報》以頭版報道朱立倫、侯友宜，以及在陸台灣民眾對江澤民逝世表達哀悼。（人民日報網站）

據《香港01》記者了解，朱立倫與侯友宜對江澤民逝世的哀悼，均未公開發表在兩人的Facebook官方帳號。而在台灣執政黨方面，台總統府發言人張惇涵30日晚間簡短回應，「有注意到這項消息，希望家屬節哀珍重」；陸委會則以新聞稿低調表示，對於中共歷任領導人的作為，「我們認為歷史自有評價」。