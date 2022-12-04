張文宏：未來控制新冠流行不在於核酸清零　重在降低致病率

12月3日，在中華醫學會2022年醫學病毒學大會上，國家傳染病醫學中心復旦大學附屬華山醫院教授張文宏表示，未來對新冠病毒流行的控制，可能不在於核酸清零，而是將病毒的致病率降到非常低的水平。



張文宏表示，在2020年3、4月份時，他所在的團隊就認為新冠病毒並不會在當年6月份消失，原因是病毒擴張非常快，從收治的病人中發現，病毒在每個人身上會突變，而這種突變又進一步導致病毒持續進化。

新冠病毒從原始毒株開始突變後，之後又進化到Alpha、Beta、Delta，每一波進化速度非常快，且後者迅速取代前者。但接種疫苗後，患者體內的病毒變異有所收斂，目前病毒的變異局限在Omicron，說明接種疫苗或重覆感染後，體內的免疫壓力大大約束病毒突變。

張文宏稱，病毒的突變是隨機，但體內的免疫力和重覆感染會一直制約。為了突破人體免疫帶來的壓力，病毒會朝着傳播速度愈來愈快的方向突變，但生物的進化是有局限，Omicron的傳播指數最高在16~18這個水平，未來很難再超越。

他強調接種新冠疫苗的重要性，尤其是脆弱人群的接種，是未來能否走出疫情的關鍵。

他表示，今年上半年上海疫情的數據顯示，疫苗對長者的保護作用顯著。在住院的Omicron感染者中，高齡、慢性腎臟病以及心臟疾病是導致病毒核酸轉陰時間延長的高危因素，接種疫苗的患者核酸轉陰時間縮短。

相比孤立性高血壓、心臟疾病、代謝性疾病等，慢性腎臟病、長期臥床以及腫瘤是導致住院患者重症化的「更脆弱」因素，接種疫苗則具有保護效果。

張文宏建議，在接種第三針加強針時應選擇異源接種，即接種與前兩針不同技術的疫苗，並呼籲未來開展第四針疫苗接種。在新冠藥物臨床治療中，他建議在病毒早期階段開始用藥，有助將病人的重症率發生率降低90%左右。

他指出，通過疫苗接種、藥物的治療，目前已進入到對病毒馴化、控制的階段。未來對於病毒流行的控制，可能並不是一個核酸的清零，而是將一個有症狀或者重症的疾病降到非常低的水平，「我相信人類未來是可以做到對新冠病毒的馴化、控制的」。