稱「能清零不清零，實在太可惜」惹議　遼寧錦州14小時後宣布解封

內地多地相繼有限度放鬆防疫政策後，遼寧錦州周四（1日）發布公告稱「能清零而不清零，實在是太可惜了」，不過，該市在短短14小時後進行「仰臥起坐」，宣布全市主城區有序恢復生產生活秩序，引起廣泛關注。



12月1日，錦州市發布名為《關於當前疫情防控措施的幾點考慮》的公告，指在短期內就可以實現「動態清零」的情況下，不應當放棄近十天以來的努力，並決定鞏固十天辛苦換來的成果，再繼續堅守幾日，實現「動態清零」，風險更小地恢復正常生產生活。

該公告發布後即引起廣泛關注，當中「能清零而不清零，實在是太可惜了」更成為網絡中的「金句」。《環球時報》前任總編輯胡錫進亦發文稱，錦州市的做法與廣州、北京等城市及時解除封控區形成了鮮明對照，並稱錦州很有勇氣。

不過，胡錫進就指，錦州市堅持的做法有些陳舊，該做法對Omicron新變異株的不適應性已被全國的經驗所證明。錦州市雖然取得了此輪防疫的一些效果，走到了拐點，但這種形勢是不穩定的。

胡錫進直言錦州市堅持的做法有些陳舊。（視覺中國）

就在惹起爭議的公告發布14個小時後，錦州市於周五（2日）凌晨再發布《關於有序恢復主城區生產生活秩序的通告》提到，自12月2日6時起，全市主城區(除各區公佈的局部高風險區域外)有序恢復生產生活秩序。

事實上，錦州市在11月曾多次發表防疫「金句」，包括要開展高質量區域核酸檢測；「我們放開『躺平』可不可以。答案是全市絕大部分群眾一定不會認可讓疫情失控，四處蔓延，不可收拾，不在乎的只是極少數人。所以這個問題沒有爭論的必要。極少數服從絕大多數。」；以及「最近國內各地有不少這樣那樣的聲音出現。希望大家明辨是非，不受干擾。」

疫情方面，錦州12月2日新增26宗本土無症狀感染者，無新增本土確診個案。