疫情｜內地官方邀專家解讀Omicron：導致肺炎或重症比例比流感低

據官媒央視5日（周一）報道，關於Omicron變異株致病力減弱的話題受到廣泛關注。國務院聯防聯控機制邀請呼吸危重症專家、北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉解答相關疑問。

童朝暉表示，與2009年全球流感流行時期相比，目前Omicron變異株導致肺炎或者重症、危重症的比例相對較低。



呼吸危重症專家、北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉。（網絡圖片）

央視的報道題為「權威解讀：奧密克戎（Omicron）變異株導致肺炎或重症比例比流感低」。據報道，童朝暉表示，國際和國內監測數據證實，Omicron變異株及其進化分支的致病力和毒力相比原始株和Delta等變異株明顯減弱。

童朝暉稱，Omicron變異株的特點是傳播性比較強，感染者主要以上呼吸道的症狀為主，在內地無症狀加輕型患者佔9成。他又表示，他最近在北京定點醫院會診，發現真正因為新冠肺炎導致需要住院、使用呼吸機的只有三四宗。

童朝暉表示，Omicron變異株引起重症和死亡的比例明顯低於之前原始株和關切變異株，這既是Omicron變異株的特點，也與人群接種疫苗免疫水平提高和國家採取的積極預防策略有關。與2009年全球流感流行時期相比，目前Omicron變異株導致肺炎或者重症、危重症的比例相對較低。