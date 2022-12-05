安徽一區獎500元鼓勵群眾提供涉疫線索　至今實行全員核酸遭批

近日北京、廣州、上海多地放寬防疫政策「層層減碼」，但在一眾緩和措施中，12月2日安徽淮北市相山區發公告，實行疫情防控線索「有獎舉報」制度，最高獎勵500元（人民幣，下同），並於3日起全員核酸。



據相山區新冠疫情防控應急綜合指揮部辦公室發布通告，為充分調動全社會力量參與疫情防控，築牢聯防聯控、群防群控嚴密防線，防止疫情輸入蔓延，實行疫情防控「有獎舉報」制度。

舉報隱瞞旅居史由高風險區進入相山區的，舉報執行居家隔離期間私自串門的將獎勵500元/人次。另外，若發現虛假瞞報行程的貨車司機、「紅碼」人員、未掃碼人員等都可獲得100元至500元不等的獎勵。

舉報人除需提供被舉報人的姓名、地址等信息外，還需實名舉報，否則不予獎勵。該公告有效期至12月31日截至。

除上述「有獎舉報」制度外，淮北相山轄區內由12月3日開始，連續3日進行全員核酸；相山區目前還正建設健康驛站（方艙醫院）和集中隔離點等設施。

反觀近期全國各地放寬核酸檢測要求，公共交通不再檢查陰性證明等政策的改變。安徽合肥在昨日（4日）防疫會議中則表示，要「堅持人民至上，防控寸步不讓」。網民批安徽「早晚玩完」，並質疑在建方艙是「砸納稅人錢填無底洞」。

網民點睇：

安徽學學吧​！

來核肥（合肥）啦！

安徽還在堅持防疫，前路困難重重，希望不要再隨意出現封城，靜默，層層加碼​。

安徽防疫還在唯唯諾諾觀望什麼​？

現在看來只有安徽還在防疫政策的收緊政策。

