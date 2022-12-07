以嶺藥業研發「含連花清瘟」口罩　專利紡織品還可做內衣褲和襪子

日前內地爆發感冒藥搶購潮，連花清瘟斷貨後價格更數度飆漲。據《財聯社》報道，以嶺藥業申請的 「含有連花清瘟提取物的紡粘無紡布的製備工藝及應用 」專利成功獲授權。其中，效果最明顯的是用於口罩中，有利於提高人體免疫能力。不過，對於「含連花清瘟」口罩的發明，網民反應不一。



天眼查App顯示，近日石家莊以嶺藥業股份有限公司申請的 「含有連花清瘟提取物的紡粘無紡布的製備工藝及應用 」專利獲授權。

據說明書顯示，該發明設計了一種含有連花清瘟提取物的紡粘無紡布的製備工藝及應用，通過改進聚合物原料的配方以及聚合物加工過程，再用常規手段進行擠出、拉伸、粘合等工序做成含有連花清瘟提取物的紡粘無紡布。

由於無紡布本身含有連花清瘟提取物成分，因此用它做出來的衣物、醫用防護品均可以緩慢揮發出連花清瘟提取物的中藥成分，有利於在人們生活中提高人體免疫能力。

說明書稱，該發明可以廣泛應用到在皮膚接觸的衣物、家用紡織品、或醫用防護品，包括內衣、內褲、口罩、襪子、手套、圍巾、醫用防護服、防護眼鏡等。其中，效果最明顯的是用於口罩中。

此外，針對內地放寬防疫措施卻出現感冒藥搶購潮，使得連花清瘟價格飆漲的現象，以嶺藥業回應指出，公司近來連花清瘟供貨價格保持穩定。如果消費者發現個別終端出現漲價情形，請及時向當地相關部門進行反映。目前公司正在採取各種措施擴大生產，全力保障市場供應。

網民點睇：

下面就是連花清瘟牌內衣，還有枕頭套、床單。

想方設法的賺錢？中醫藥就是被這些人毀的。

能把疫情搞成生意也是很厲害的，疫情猛於虎，資本家猛於疫情。

