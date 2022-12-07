內地新十條｜全國自由流動、機票搜索暴漲　網民：落實才是關鍵

內地今日（7日）再宣布10項放寬防疫措施，宣布除養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗健康碼。也不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢。新措施宣布後，等於民眾跨區流動不再受到限制。



《中新財經》指出，消息發佈後，攜程平台上的機票瞬時搜尋量猛增160%，其中，春節前夕的機票搜尋量更暴漲至三年以來最高點。



7日，國務院聯防聯控機制綜合組發布《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》（下稱《通知》），宣布10項放寬防疫措施。

通知強調要精準科學防疫，不得採取各種形式的隨意封控，高風險區要快封快檢；一般場所毋需掃碼；不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢；無症狀及輕症可居家隔離；不得隨意停工停產。

內地10項防疫新政｜無症狀及輕症可居家隔離 一般場所毋須掃碼

根據10項防疫新政，民眾跨區流動近一步放寬。除機票搜索量創新高，「進一步優化防疫新十條」也迅速登上微博熱搜第一。

內地網民表示，「20條、10條，期待終有一天全部放寬」、「生活慢慢回到正軌了，已經三年沒旅遊了」、「終於不用就地過年」；但亦有網民指出「各地方能否落實才是關鍵。」、「跨省隔離能不能取消，點名廣西」。

2020年內地春運假期期間，客運量按年減少近半。（資料圖片）

據了解，疫情三年，內地一直倡導「就地過年」，隨著防疫政策放寬「今年能不能回家？」成了民眾最關心的事情。

昆明一地要求民眾過年「非必要不返鄉」 各地政策不一遭網民抨擊

日前湖南桑植縣縣長一句「有錢無錢，回家過年」感動全網。但6日昆明一縣發布公告要求在外鄉親「非必要不返鄉」，引發網民批評各地政策不一。