內地民眾何時恢復疫前生活狀態？　梁萬年：已經很接近時機

內地進一步放寬防疫措施，是否意味著民眾的生活狀態即將恢復到疫情前？國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年接受央視訪問時表示，「已經接近了這個時機」，惟需要滿足四點條件。



梁萬年說，這些條件包括病毒的毒力、致病性下降，目前Omicron變異株已經呈現了這種狀態；還包括人群的免疫水平，要真正形成有效屏障，能夠防止重症和死亡的發生；要具有有效藥物，中國中藥已經被證明是有效的，同時也有新的治療藥物已經面世；疫情防控應急指揮系統、基層疫情處置能力和機制也日趨通暢完善。

梁萬年稱，中國正在逼近或接近完全戰勝疫情的時機，「我們做疫情防控的，一些策略和措施的優化完善，我們再堅持，一定能夠回順利的到達勝利的彼岸。」

梁萬年指出，目前在疫情防控策略和措施的調整過程當中，仍然不能夠麻痺，也不用恐慌，要保持堅定的信念，「我們要用防控戰略的穩定性、防控措施的靈活性來有效應對疫情形勢的不確定性。戰術和戰略上保持有效協同，朝著共同的目標發力。」

梁萬年續指，為了最終的戰勝疫情，有幾項工作是特別重要的，一個就是堅定信念，要有效貫徹落實黨中央的決策部署。第二個方面是要加快進行疫苗的接種，特別是老年人，來建立起穩固的有效的免疫屏障，來防止或者降低重症，防止死亡。

再一個就是要充分的使用好救治藥物，特別是中醫藥做好相應的儲備，這其中亦包括物資、人力資源，特別是醫務人員的數量、能力等方面的準備工作。另一方面就是為了防範醫療資源的擠兌，要做好定點醫院等一些相關救治能力的建設。