交通部：刪除查驗核酸證明、健康碼及「落地檢」要求

內地周三（7日）宣布防疫新十條措施，當中包括出入大部分場所不再需查驗核酸檢測證明及健康碼。交通運輸部同日印發文件稱，刪除對跨區域出行人員查驗核酸檢測陰性證明、健康碼和「落地檢」有關要求等。



交通運輸部印發《客運場站和交通運輸工具新冠肺炎疫情防控工作指南（第十版）》，就客運場站和交通運輸工具疫情常態化疫情防控要求和風險區內疫情防控要求進行了整合優化，實行「一業一表」。

文件主要修訂內容包括，結合高風險區劃定新要求，取消了暫停高風險區內的客運場站運營及出入高風險區的客運服務等要求；刪除了對跨區域出行人員查驗核酸檢測陰性證明、健康碼和「落地檢」有關要求；取消了道路客運乘客信息登記要求；取消了控制低風險區客運場站聚集度和交通運輸工具載客率有關要求，明確具備條件的情況下引導乘客分散候車、分散就坐；優化了應對突發疫情的應急預案、應急處置有關要求；優化了城市軌道交通消毒清潔頻次要求；細化了防疫宣傳有關內容。

文件指出，各地交通運輸主管部門要嚴格落實「非高風險區不得限制人員流動，不得停工、停產、停業」有關要求，不得隨意暫停或者限制客運服務，並在當地聯防聯控機制領導下將運輸服務一線從業人員納入「白名單」管理，高效統籌做好疫情防控和行業穩定運行。

同時，要督促進京道路客運經營者落實首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制關於人員進（返）京的有關規定。春運、節假日等重點時段，各地交通運輸主管部門要按照當地聯防聯控機制要求，根據當地實際情況，及時優化完善客運場站和交通運輸工具疫情防控措施，適當加密消毒通風頻次，採用抗原檢測或者適當加密核酸檢測頻次方式，提高高風險崗位從業人員涉疫監測預警的靈敏性。